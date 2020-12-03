Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области

Отправлено: - 23:49

Цитата-/А вам таки более нече сказать, акромя/







Потмоучто с каждым днём форум становится все ироничнее и ироничнее)







Цитата-/Ну и еще кто где живет, и сколько)) ./





Я напоминаю всем тем кто заходит на форум впервые что главные обсасыватели новостей тут это поуховшие) или что вас что-то оскорбляет?)







Цитата-/Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего/





Местные пока в другой ветке вы быстрей сюда набежали) и так бегаете от ветки к ветки из страны в страну,птички)