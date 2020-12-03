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Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел спорта акимата Сарыкольского района» Толебая КУСАИНОВА рассмотрел сегодня, 3 декабря, Совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.
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Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 22:39
Слабенькое, такое наказание...
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:45
Цитата:
Тут важно другое - его остановили за превышение - а договориться не смог. Странно. Мож он пьяный был и 180 летел, а ему сделали скидку, часть налом, часть в протокол? Потому что если реально за незначительное превышение ему влепили по полной - то это явно несоответствие занимаемой должности
drakon:
Слабенькое, такое наказание...
Слабенькое, такое наказание...
Тут важно другое - его остановили за превышение - а договориться не смог. Странно. Мож он пьяный был и 180 летел, а ему сделали скидку, часть налом, часть в протокол? Потому что если реально за незначительное превышение ему влепили по полной - то это явно несоответствие занимаемой должности
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 22:50
Жена Кусаинова работает в КОстанае.
Он в Сарыколе. Это примерно 150 км.
Это не впервые, он к ней езил...
Он в Сарыколе. Это примерно 150 км.
Это не впервые, он к ней езил...
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 22:58
Цитата:
А вот это уже интереснее
А живут то где оба?)
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 22:59]
drakon:
Это не впервые, он к ней езил...
Это не впервые, он к ней езил...
А вот это уже интереснее
А живут то где оба?)
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 22:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 5993
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:00
Прям детектив какой то.
-Жена, о мне плохо, скорая не успеет.
-Хусаинов:- о да дорогая, я уже лечу, я спасу тебя
только через часа три не раньше, на часок до брата заеду. Продукты завезу, с голоду помирает.
через время навещает жену:
- о дорогая у тебя всё в порядке? ну тогда я домой.
На посту:
-Вы превысили скорость, с Вас штраф.+-
-Но у меня нет с собой денег
-проезжайте...
-Жена, о мне плохо, скорая не успеет.
-Хусаинов:- о да дорогая, я уже лечу, я спасу тебя
только через часа три не раньше, на часок до брата заеду. Продукты завезу, с голоду помирает.
через время навещает жену:
- о дорогая у тебя всё в порядке? ну тогда я домой.
На посту:
-Вы превысили скорость, с Вас штраф.+-
-Но у меня нет с собой денег
-проезжайте...
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:04
Цитата:
Не, не так все было:
-Вы превысили скорость
-Я к жене, ей плохо
-Братан, к жене - в обратную сторону
elektron:
-Вы превысили скорость
-Вы превысили скорость
Не, не так все было:
-Вы превысили скорость
-Я к жене, ей плохо
-Братан, к жене - в обратную сторону
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:24
Что интересно первыми обсуждают и обсасывают эту новость:
Макс живёт в Канаде 20 лет
Дракон и электрон живут в Германии тоже по 20 лет
Иронично)
Макс живёт в Канаде 20 лет
Дракон и электрон живут в Германии тоже по 20 лет
Иронично)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5993
Re: Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в...
Отправлено: 03.12.20 - 23:29
Цитата:
А вам таки более нече сказать, акромя Цитата:
abaika95:
А вам таки более нече сказать, акромя Цитата:
abaika95:
Иронично)
Иронично)
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:33
Цитата:
Ну и еще кто где живет, и сколько)) Когда платят за количество сообщений - одного слова достаточно. Любого))
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 23:35]
elektron:
А вам таки более нече сказать
А вам таки более нече сказать
Ну и еще кто где живет, и сколько)) Когда платят за количество сообщений - одного слова достаточно. Любого))
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 23:35]
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:41
Цитата:
Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего
abaika95:
Что интересно первыми обсуждают и обсасывают эту новость:
Что интересно первыми обсуждают и обсасывают эту новость:
Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего
Наказать чиновника за использование служебного автомобиля в личных целях рекомендовал совет по этике Костанайской области
Отправлено: 03.12.20 - 23:49
Цитата-/А вам таки более нече сказать, акромя/
Потмоучто с каждым днём форум становится все ироничнее и ироничнее)
Цитата-/Ну и еще кто где живет, и сколько)) ./
Я напоминаю всем тем кто заходит на форум впервые что главные обсасыватели новостей тут это поуховшие) или что вас что-то оскорбляет?)
Цитата-/Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего/
Местные пока в другой ветке вы быстрей сюда набежали) и так бегаете от ветки к ветки из страны в страну,птички)
Потмоучто с каждым днём форум становится все ироничнее и ироничнее)
Цитата-/Ну и еще кто где живет, и сколько)) ./
Я напоминаю всем тем кто заходит на форум впервые что главные обсасыватели новостей тут это поуховшие) или что вас что-то оскорбляет?)
Цитата-/Потому что для нас это прям удивительно, а для местных - норма, и обсуждать нечего/
Местные пока в другой ветке вы быстрей сюда набежали) и так бегаете от ветки к ветки из страны в страну,птички)
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