Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!

Отправлено: - 22:08

Цитата-/ты хоть представление имеешь где Оттава(столица Канады) и Англия (часть Великобритании) ? и чья власть то или у них одна на всех!/









Блин даже не представляю а я думал Оттава это отдельная страна разве нет?)



Новость шла про митинги в Оттаве и Англии вот я и решил.....