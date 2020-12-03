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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40455
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5971
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 22:08
#75
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Цитата-/ты хоть представление имеешь где Оттава(столица Канады) и Англия (часть Великобритании) ? и чья власть то или у них одна на всех!/




Блин даже не представляю а я думал Оттава это отдельная страна разве нет?)

Новость шла про митинги в Оттаве и Англии вот я и решил.....
Профайл
N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
25
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 22:16
#76
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