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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 12:31
Кое то похоже навоз за кроликами вообще не убирает. И курей не кормит.
Хозяин фазенды может выгнать.
Хозяин фазенды может выгнать.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 14:15
Конкретно нарывается фермер. Остановиться не может. Хочет что бы его послали далеко далеко.
Ум где то потерял похоже.
Ум где то потерял похоже.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 14:25
Цитата:
1) Конкретно - это КАК? И что такое - нарывается?
2) Я просто отвечаю на ваши выпады в мой адрес, при этом не оскорбляя вас, разве не так? Прошу заметить: вы ПЕРВЫЙ начали.
3) Если обычного лексикона у ВАС не хватает,( это не удивительно: СТАЖ есть СТАЖ), то можете переходить на эзопов язык.
4) Сравния вас с собой: не думаю что Я его где то потерял.
alex_60:
1) Конкретно - это КАК? И что такое - нарывается?
2) Я просто отвечаю на ваши выпады в мой адрес, при этом не оскорбляя вас, разве не так? Прошу заметить: вы ПЕРВЫЙ начали.
3) Если обычного лексикона у ВАС не хватает,( это не удивительно: СТАЖ есть СТАЖ), то можете переходить на эзопов язык.
4) Сравния вас с собой: не думаю что Я его где то потерял.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 15:44
/// знаешь, когда Кобланды Батыр - родился?Ленин в Казахстане,кому нужен то?.///
Уже пожаловаться успел?
Уже пожаловаться успел?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 15:56
Караван идёт - СОБАКА лает.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:03
Ишь ты, капслоком себя
Выделил.
Высокое самомнение.
Выделил.
Высокое самомнение.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:15
Богу богово - слесарю слесарево.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:25
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 00:34
Цитата:
abaika95: Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)Ну и от чувства юмора того, над кем шутят. Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 00:49
Цитата-/Ну и от чувства юмора того, над кем шутят. /
Да естественно над кем и кто) вот мой сарказм про Хохлов из Канады вам не понравился вы обиделись, а вот шутка от Козлова про Хохлов вам зашла раз вы промолчали)
Цитата-/Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича?/
Вполне сарказмично и в тему
Да естественно над кем и кто) вот мой сарказм про Хохлов из Канады вам не понравился вы обиделись, а вот шутка от Козлова про Хохлов вам зашла раз вы промолчали)
Цитата-/Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича?/
Вполне сарказмично и в тему
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 01:14
Цитата:
Ваша собственная шутка прозвучала в мой адрес, в ответ на мое сообщение, а Козлов отправил чью-то картинку кому-то куда-то.
abaika95:
вот мой сарказм
вот мой сарказм
Ваша собственная шутка прозвучала в мой адрес, в ответ на мое сообщение, а Козлов отправил чью-то картинку кому-то куда-то.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 01:30
Цитата:
Надо будет у него взять пару уроков)
abaika95:
Вполне сарказмично и в тему
Вполне сарказмично и в тему
Надо будет у него взять пару уроков)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 10:15
Цитата-/Ваша собственная шутка прозвучала в мой адрес, в ответ на мое сообщение, а Козлов отправил чью-то картинку кому-то куда-то/
Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)
Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 13:26
Цитата:
А мне можно так же спросить, сколько кого в Казахстане осталось, используя обидные прозвища?
Насколько я знаю - вообще нету. А украинцев хватает))
abaika95:
Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)
Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)
А мне можно так же спросить, сколько кого в Казахстане осталось, используя обидные прозвища?
Насколько я знаю - вообще нету. А украинцев хватает))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 22:07
В Молдавии изменится статус русского языка
Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram. В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в кодекс аудиовизуальных медиауслуг он создает возможность для того, чтобы в стране работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции.
Это зрада чи перемога?
Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, согласно которому статус русского языка изменится. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram. В проекте указано, что русский признается языком межнационального общения в Молдавии. Вместе с принятыми поправками в кодекс аудиовизуальных медиауслуг он создает возможность для того, чтобы в стране работали без ограничений российские телеканалы и радиостанции.
Это зрада чи перемога?
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