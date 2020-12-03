Отправлено: - 13:39

alex_60: Ну да, все страны сошли с ума и вводят карантин ради забавы. Для смеха.

Цитата:Карантин нужен. Но если бороться с вирусом, то по всем фронтам. А у нас параллельно с жесткими мерами ходят переполненные автобусы и чиновники этого в упор не замечают. Наверняка большинство случаев заражения в них и происходит. Наверное стоит субсидировать перевозчиков, чтобы автобусы ходили полупустыми? Сами они не согласятся.Или закрыли спортзалы, но оставили работать бани. В школах дежурные классы занимаются по 3 урока. А что вирус не заражает на математике, но прям ждёт английского/казахского? Запустите уже школы в обычном режиме. Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".