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≡ Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40455
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:11
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В Министерстве образования и науки рассказали, сколько в среднем зарабатывают учителя Казахстана. Также в министерстве рассказали, от чего зависит заработная плата учителей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8987
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:11
#1
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Цитата:
Казахстана, среднемесячная заработная плата работников в сфере образования во II квартале 2020 года составляет 184,4 тысячи тенге.

Ну тогда все правильно, если в семье три учителя - то больше 500 000 на семью выходит :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1877
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:46
#2
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а если взять данные о том, сколько работники сферы образования отчисляют в ЕНПФ? Такая же красивая будет статистика?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20545
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 16:40
#3
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Цитата:
maxsaf:
если в семье три учителя - то больше 500 000 на семью выходит

Это как понимать? В семье 3 учителя?
Мужчина - учитель, и 2 жкны у него - учительницы?... :-o :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1210
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:06
#4
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Цитата:
drakon:

Отец, мать и сын или дочь - трудовая династия.

Цитата:
drakon:
2 жкны


Две жены у простого учителя - байбише и токал - наверное для учителя это перебор и на зарплату в 184 400 тенге, сильно не разгонишься. Да и светское образование и интиллегентность даёт знать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8987
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:17
#5
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Цитата:
drakon:
Это как понимать? В семье 3 учителя? Мужчина - учитель, и 2 жкны у него - учительницы?...

Ну а че, нельзя чтоли?)
Цитата:
ACROS:
Две жены у простого учителя - байбише и токал - наверное для учителя это перебор и на зарплату в 184 400 тенге, сильно не разгонишься.

Если все трое работают - то нормально выходит. :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1210
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:25
#6
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Цитата:
maxsaf:
все трое


По шариату: муж и только муж ДОЛЖЕН содержать ВСЕХ своих жён. И количество жён ( до четырёх) зависит только от ВОЗМОЖНОСТЕЙ мужа.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20545
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:30
#7
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Цитата:
ACROS:
Отец, мать и сын или дочь - трудовая династия.

Я понимаю - так. Если сын или дочь - учителя,
то им должно быть 23-25 лет. Наверное у них,
уже свои семьи?... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8987
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:30
#8
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Цитата:
ACROS:
По шариату: муж и только муж ДОЛЖЕН содержать ВСЕХ своих жён. И количество жён ( до четырёх) зависит только от ВОЗМОЖНОСТЕЙ мужа.

Ну тогда опять выходит, что пол ляма на семью - не выходит))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8987
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 21:33
#9
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Цитата:
drakon:
Наверное у них, уже свои семьи?...

Не порядок, иначе получится две семьи, по 360 000 на семью в лучшем случае, а должна быть одна на 500 000
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