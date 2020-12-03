Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 91% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Отопление, газификация
 
 
Ответить Новый топик
M
§ MDU
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.20
Сообщений:
1
Отопление, газификация
Отправлено: 03.12.20 - 20:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, хочу осветить проблему. Вот о чем. Летом в районе Колёсные ряды наконец начали проводить газ. Но на дворе уже декабрь, к тому же стоят существенные морозы, а газа до сих пор нет!!! Конечно, в домах остались печки на дровах и угле. Но печка отапливает только одну комнату, потому что трубы отопления отрезаны и переделаны под газ. А как быть с другими комнатами?? В домах живут и пожилые люди и дети! У многих в домах погреба с картошкой. Это же второй хлеб! Она замёрзнет! Так Нам, например, пришлось поднять её с погреба, потому что трубы отопления перемерзли! Хотелось бы знать, до каких пор будет продолжаться это безобразие и издевательство над людьми??? На многочисленные звонки в акимат города специалисты толком ничего не говорят, никаких конкретных сроков подачи газа не называют!!! Люди обогреваются электроприборами, которые использовать небезопасно!!! А впереди у нас, как известно, выборы! И с каким же настроением жители колёсных рядов должны идти на них?? А это все таки 200, по словам, работников акимата, абонентов! :-( :-(
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2000
Отопление, газификация
Отправлено: 03.12.20 - 20:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MDU:
А впереди у нас, как известно, выборы! И с каким же настроением жители колёсных рядов должны идти на них??


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1210
Отопление, газификация
Отправлено: 03.12.20 - 21:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MDU:
как известно, выборы


Раз чиновники не реагируют, сделайте так: скоро, с 10 декабря, начнуться агитационные мероприятия: встречи представителей партии с избирателями - идите на встречу с представителями только провластной партии "Нур Отан", напротив "Бородинского" магазина, ( другие партии НИЧЕГО не решат - они ЗИЦ-партии ). И пусть как можно большинство народа выступают на эту тему, дайте эту информацию в СМИ - спасение утопающих, дело самих утопающих.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8987
Отопление, газификация
Отправлено: 03.12.20 - 21:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
дайте эту информацию в СМИ - спасение утопающих, дело самих утопающих.

И больше видосиков. :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS