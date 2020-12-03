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≡ Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40454
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
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Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве. Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8976
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 20:29
#30
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Цитата:
abaika95:
Я с города хоть как переименовывай

Ну уж нет) я то знаю, откуда, раз я с аула, а не из села))
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