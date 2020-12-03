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≡ Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40454
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
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Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве. Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9820
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:31
#15
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Цитата:
abaika95: В твоем понимании аул это выпас скота а рядом там где-то люди тусят?)


ну примерно так.
ну если хозяйственные конечно,
то содержат баранов,лошадей.
делают кумыс,курт.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9820
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:38
#16
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даже известный теперь Сергей Ершов
говорит , что ауыл
///закрепившееся у кочевых народов и означавшее подвижное поселение.//
но село то никогда не было подвижным поселением,
и не имеет никакого отношения к кочевым народам.
каким образом он скрещивает эти названия, известно это только ему.
а говоря
/*/Именно "ауыл" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа.//
его просто понесло в космос.
пр чье сознание он говорит вообще?
задумывалсся ли он об этом?

[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 19:06]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5969
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:40
#17
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Цитата-/ну примерно так.ну если хозяйственные конечно,то содержат баранов,лошадей.делают кумыс,курт./



Примерно так это при кочевке было

А вот понимание аула ближе к современному

Становление аула, как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века. Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов. Ряд населённых пунктов с ногайским и туркменским в Ставропольском крае и казахским населением в Омской и Новосибирской областей России числятся аулами.




Кароче тоже село но в профиль и без церкви
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9820
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:47
#18
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Цитата:
abaika95: Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов


постепенное изменение образа жизни привело аул к форме села.
а не наоборот.
и что тогда нам предлагает Сергей Ершов?
вернуться обратно в пещерный век,и проделать обратный путь
от села к аулу кочевого типа. где зарыта его колыбель духовности
что то Сергей Ершов не понимает похоже.
может лучше он оставит это в своей памяти?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1063
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 18:21
#19
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Цитата:
Козлов я:
Полная версия аватарки въезда в Подвижное Поселение.


Надо "Добро пожаловать! Козлы" писать и на въезде. А то чего-то не хватает :lol:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
394
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 18:34
#20
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"Думаю, это требует дополнительной проработки, в том числе с экспертами в области ономастики."
Вот и обеспечил выделение средств на ономастов, продуманный чел
Это вам не продукты в детдоме тырить

[Исправлено: Я, 03.12.2020 - 18:36]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
504
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 18:46
#21
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Цитата:
Сергей Ершов

А кто, собственно, этот чел? Как и та училка про нурлыкунию?
Власть вконец оборзела, используя для своих целей нац.признаки.
паскудство
поищите в словарях :-x
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1063
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 18:53
#22
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Зачем заменять? Есть аулы, есть сёла. Пусть так и остаётся.

Цитата:
alex_60: что то Сергей Ершов не понимает похоже


Ершов, похоже, как раз-таки понимает, что решением реальных проблем ему не прославится, а депутатом быть уже понравилось. Вот и кидает бессмысленные популистские предложения, чтобы заслужить одобрение титульной нации. Ну, других депутатов и прочих членов советов и не ожидаешь там увидеть.

Цитата:
abaika95:
Кароче тоже село но в профиль и без церкви


То, что Вы описали, очень похоже на кишлак. Тоже очень тюркское слово. Или кишлак это аул с мечетью? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1205
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 19:28
#23
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Цитата:
Тот самый:


Тоже так, думаю - и уверен что не САМ он до этого додумался, КТО то вложил в голову Серёге эту идею. Зато теперь хоть его имя знают. Какая разница русскому человеку, как называется, местное поселение - ауыл, село, кишлак, фазенда,деревня, ранчо, хутор. Мне, допусти, по барабану. Или с дальним прицелом это затевают - финансироваться будут, наверное в будущем, по разному - село с одним тощим бюджетом, а ауыл - поболее.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8976
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 19:53
#24
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Цитата:
ACROS:
Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??

Чтобы пипл хавал. Кому сказали - тот и предложил))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8976
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 19:58
#25
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Цитата:
abaika95:
Макс аульный из Канады будет доволен!

Я в экстазе!

Цитата:
Victor Yang:
И мне очень интересно - какими инструментами пользуются?
Стандартный кнуто-пряничный вазилиново-медальный набор)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8976
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 20:02
#26
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Цитата:
abaika95:
Значит паралельно идёт и другая новость более значимая)

Или реально, ради срача.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8976
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 20:12
#27
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Вот мне интересно, остальные слова будут менять? Город, например. Есть же Кала, зачем еще и город. :lol:
Да, Абайка, я с аула, а вы тогда откуда :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5969
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 20:12
#28
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Цитата -/То, что Вы описали, очень похоже на кишлак. Тоже очень тюркское слово. Или кишлак это аул с мечетью?/

По сути да кишлак это аул с мечетью и с тандырами) как деревня и село




Цитата-/Власть вконец оборзела, используя для своих целей нац.признаки.паскудство/


Можешь на площадь выйти и покричать в рупор об этом)




Цитата-/Тоже так, думаю - и уверен что не САМ он до этого додумался, КТО то вложил в голову Серёге эту идею./



Дело проще,никому дела нет как называется село или ауыл,но Серёге пришла чудесная мысль что если он продвинет эту идею то его продвинут выше,а что было придумать ещё?) Кто во что горазд тот до такого и додумался)


Одна зарплаты хочет урезать за незнание языка,другой село в аул переименовывает) а чиновники смотрят на это и уже не понимают, серьезно они это предлагают или это троллинг?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5969
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 20:14
#29
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Цитата-/Да, Абайка, я с аула, а вы тогда откуда/


Я с города хоть как переименовывай) а вы как были с аула так и останетесь)
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