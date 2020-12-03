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Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40452
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве. Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.
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Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:31
Цитата:
ну примерно так.
ну если хозяйственные конечно,
то содержат баранов,лошадей.
делают кумыс,курт.
abaika95: В твоем понимании аул это выпас скота а рядом там где-то люди тусят?)
ну примерно так.
ну если хозяйственные конечно,
то содержат баранов,лошадей.
делают кумыс,курт.
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 17:38
даже известный теперь Сергей Ершов
говорит , что ауыл
///закрепившееся у кочевых народов и означавшее подвижное поселение.//
но село то никогда не было подвижным поселением,
и не имеет никакого отношения к кочевым народам.
каким образом он скрещивает эти названия, известно это только ему.
а говоря
/*/Именно "ауыл" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа.//
его просто понесло в космос.
пр чье сознание он говорит вообще?
задымывалсся ли он об этом?
говорит , что ауыл
///закрепившееся у кочевых народов и означавшее подвижное поселение.//
но село то никогда не было подвижным поселением,
и не имеет никакого отношения к кочевым народам.
каким образом он скрещивает эти названия, известно это только ему.
а говоря
/*/Именно "ауыл" закрепился в нашем сознании как колыбель духовности и развития народа.//
его просто понесло в космос.
пр чье сознание он говорит вообще?
задымывалсся ли он об этом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5967
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:40
Цитата-/ну примерно так.ну если хозяйственные конечно,то содержат баранов,лошадей.делают кумыс,курт./
Примерно так это при кочевке было
А вот понимание аула ближе к современному
Становление аула, как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века. Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов. Ряд населённых пунктов с ногайским и туркменским в Ставропольском крае и казахским населением в Омской и Новосибирской областей России числятся аулами.
Кароче тоже село но в профиль и без церкви
Примерно так это при кочевке было
А вот понимание аула ближе к современному
Становление аула, как постоянного поселения связано с переходом народов (казахов, киргизов, башкир, туркменов) к оседлому образу жизни в XIX веке и начале XX века. Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов. Ряд населённых пунктов с ногайским и туркменским в Ставропольском крае и казахским населением в Омской и Новосибирской областей России числятся аулами.
Кароче тоже село но в профиль и без церкви
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 17:47
Цитата:
постепенное изменение образа жизни привело аул к форме села.
а не наоборот.
и что тогда нам предлагает Сергей Ершов?
вернуться обратно в пещерный век,и проделать обратный путь
от села к аулу кочевого типа. где зарыта его колыбель духовности
что то Сергей Ершов не понимает похоже.
может лучше он оставит это в своей памяти?
abaika95: Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов
постепенное изменение образа жизни привело аул к форме села.
а не наоборот.
и что тогда нам предлагает Сергей Ершов?
вернуться обратно в пещерный век,и проделать обратный путь
от села к аулу кочевого типа. где зарыта его колыбель духовности
что то Сергей Ершов не понимает похоже.
может лучше он оставит это в своей памяти?
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 18:21
Цитата:
Надо "Добро пожаловать! Козлы" писать и на въезде. А то чего-то не хватает
Козлов я:
Полная версия аватарки въезда в Подвижное Поселение.
Полная версия аватарки въезда в Подвижное Поселение.
Надо "Добро пожаловать! Козлы" писать и на въезде. А то чего-то не хватает
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 394
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 18:34
"Думаю, это требует дополнительной проработки, в том числе с экспертами в области ономастики."
Вот и обеспечил выделение средств на ономастов, продуманный чел
Это вам не продукты в детдоме тырить
[Исправлено: Я, 03.12.2020 - 18:36]
Вот и обеспечил выделение средств на ономастов, продуманный чел
Это вам не продукты в детдоме тырить
[Исправлено: Я, 03.12.2020 - 18:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 504
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 18:46
Цитата:
А кто, собственно, этот чел? Как и та училка про нурлыкунию?
Власть вконец оборзела, используя для своих целей нац.признаки.
паскудство
поищите в словарях
Сергей Ершов
А кто, собственно, этот чел? Как и та училка про нурлыкунию?
Власть вконец оборзела, используя для своих целей нац.признаки.
паскудство
поищите в словарях
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 18:53
Зачем заменять? Есть аулы, есть сёла. Пусть так и остаётся.
Цитата:
Ершов, похоже, как раз-таки понимает, что решением реальных проблем ему не прославится, а депутатом быть уже понравилось. Вот и кидает бессмысленные популистские предложения, чтобы заслужить одобрение титульной нации. Ну, других депутатов и прочих членов советов и не ожидаешь там увидеть.
Цитата:
То, что Вы описали, очень похоже на кишлак. Тоже очень тюркское слово. Или кишлак это аул с мечетью?
Цитата:
alex_60: что то Сергей Ершов не понимает похоже
Ершов, похоже, как раз-таки понимает, что решением реальных проблем ему не прославится, а депутатом быть уже понравилось. Вот и кидает бессмысленные популистские предложения, чтобы заслужить одобрение титульной нации. Ну, других депутатов и прочих членов советов и не ожидаешь там увидеть.
Цитата:
abaika95:
Кароче тоже село но в профиль и без церкви
Кароче тоже село но в профиль и без церкви
То, что Вы описали, очень похоже на кишлак. Тоже очень тюркское слово. Или кишлак это аул с мечетью?
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