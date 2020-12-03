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Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
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