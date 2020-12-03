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≡ Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола мониторинговых групп в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40452
Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола мониторинговых групп в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 17:25
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Сегодня, 3 декабря, предприниматели собрались около магазина «Бакалея» на улице Темирбаева. Пришло больше двадцати человек, поэтому несмотря на мороз общаться пришлось на улице. Тема — штрафы за нарушения карантина, которые непомерны и налагаются незаконно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5967
Re: Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола...
Отправлено: 03.12.20 - 17:25
#1
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Цитата-/Мы собрались, чтобы с помощью СМИ донести до власти мысль о том, что нельзя так давить на малый бизнес, за каждым ИП стоит по несколько человек работающих, которые завтра при таком подходе свои места потеряют. Они будут висеть на шее государства, с него требовать деньги, бунтовать, воровать... Поэтому нужно дать бизнесу возможность работать, оградить от таких проверок. Мы же не говорим, что они вообще не нужны, но должны быть в рамках закона и каких-то пределов по части размеров наказания./




Ну вот! Вот, можно же конструктивно подавать свою позицию! Без нытья,хныканья,истерик,манипуляций,вранья и записывания видосиков с оправданиями что я мол кушал а меня тут злодеи негодяи схватили за руки над тарелкой!



СЭС почему не оглашает такие дела и не ведёт работу с людьми!? Почему все через......СМИ? За штрафами гонитесь? Смотрите не перегоните




Цитата-/Предприниматели говорили, что из собравшихся почти все прошли через столкновения с мониторинговыми группами, заявляли, что те не гнушаются провокациями и «подставами»./



Ну не факт это ещё доказать надо,в роликах "СтопХам" владельцы машин тоже утверждают что их провоцируют и подставляют на правонарушение, хотя все чистому по белому видно)


Разбираться надо
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4283
Re: Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола...
Отправлено: 03.12.20 - 18:00
#2
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Кто такие мониторинговые группы? Обыкновенные чиновники-зомби, ничего человеческого, им штраф выписать как получить моральный оргазм, наполненный чувством исполненного долга душевные уроды. Наплевать на людей, на бизнес, кредиты, долги главное довести до штрафа...
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
62
Re: Хозяева маленьких магазинов протестуют против произвола...
Отправлено: 03.12.20 - 18:24
#3
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Цитата:

члены мониторинговой группы, все снимают, настаивают, что магазин работает в неположенное время

Цитата:

выплачивать 600 тысяч тенге во время пандемии

Я слышал такое что у них есть план определенный по штрафам.Если полностью выполнишь план получишь премию а нет выговор и вылетишь с работы.А что вы думайте они такие штрафы выписывают чтоб быстрей план и выполнить.
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