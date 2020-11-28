ТОЧИМ НОЖ ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ Хорошо наточенный нож - показатель благополучия в семье. Да и иметь в доме ненаточенные ножи - это признак дурного тона. Точить ножи можно десятками способов, сегодня предлагается способ "обратного отсчета". Ничего лишнего здесь не надо, только нож и оселок из магазина.
Для того, чтобы хорошо наточить нож, нужно знать его угол заточки. Определяем его простым способом. Ложите нож плашмя на деревянную поверхность и начинаете его вести приподнимая тыльную сторону лезвия. Там, где нож лезвием уткнется в дерево и будет угол заточки. Вам нужно его хорошенько запомнить и в дальнейшем постоянно его держать.
Держа этот угол, ложите нож на оселок и подаете его от себя. Если оселок узкий, то делаете это небольшим дуговым движением, чтобы охватить все лезвие.
Делаете это одной стороной лезвия 10 раз. Затем переворачиваете нож и делаете это так же 10 раз другой стороной. Соблюдайте угол заточки!
И опять переворачиваете лезвие, но затачиваете каждую сторону уже 9 раз. И так, постепенно уменьшая количество раз, доходите до "одного". После такой заточки лезвие будет очень острым. Им спокойно можно будет резать бумагу и даже волосы на руке.
Правда, во многом это будет зависеть от качества стали ножа. Из мягкой стали это делать бесполезно. С первого раза у вас может не получиться, т.к. нужны навыки держания угла заточки. Но терпение и труд... Удачи!
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА НА КАЛИТКЕ У тех, кто живет "на земле", иногда возникают проблемы с закрыванием и открыванием калитки или двери в надворных постройках, уличном туалете и др., т.к. крючок или засов находятся с обратной стороны. Приходится лезть рукой между штакетинами или подпрыгивать, доставая через забор. Предлагается простейший способ автоматического закрывания таких дверей. Нужны всего лишь отрезок ПВХ трубы (см 15-20), три клипсы-держателя для нее и саморезы.
Вставляем трубу в две клипсы с одной стороны и прикручиваем саморезами наглухо к двери, через саму трубу и штатное отверстие в клипсе.
Должно получиться вот так.
Третью клипсу без трубы мы прикручиваем к косяку двери так, чтобы труба заходила в нее.
Теперь при закрывании двери или калитки вы услышите только мягкий щелчок и дверь закрыта. Чтобы открыть, нужно только толкнуть ее.
Не уверен только в четкой работе защелки в сильный мороз, но на лето вам точно ее хватит. Удачи!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ "ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАЛИТКИ" Если у вас в гараже завалялся старый ремень безопасности, то он тоже может вам помочь в качестве замка на калитке. Все видно на фото. Тут и ключа не надо - нажимай на кнопку и все.
А вот если у вас на надворной постройке скобы для замка расположены очень далеко друг от друга, то без ключа не обойтись. Только в нем отверстие надо просверлить.
Это да, но менять я собирался 2 из 5. 4000К оказались сами лампы, а подсветка у них теплым светит, наверное 2700. Мне 2700 кажется слишком жёлтым, такой хорошо утром включать или вечером перед сном. Нравится 3500К, но они редкие. А при 4000 и выше замечаю, что вроде света много, но не хватает контраста и сложно работать с чем-то мелким.
Согласно европейским и американским исследованиям, длительное воздействие синего спектра излучения на глаз может приводить к таким заболеваниям, как дегенерация макулы. Надо понимать, что это крайне важная центральная часть сетчатки — средоточие высокоактивных и высокочувствительных клеток.
НОЖНОЙ САНИТАЙЗЕР Сейчас во всех магазинах и общественных местах установлены санитайзеры для обработки рук. Дело, конечно, хорошее, но если подумать о том, что этот санитайзер берут в руки сотни, а то и тысячи людей за сутки, то о какой гигиене говорить? Поэтому предлагается для установки в общественных местах санитайзер, приводимый в действие нажатием ноги. Вся система собрана из сантехнических труб разного диаметра. Основная рамка свободно лежит на носике распылителя и им же поднимается вверх. Ничего сложного нет. Может какая фирма и начнет массово их выпускать? Во озолотится!
ЕСЛИ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА НА ПОЛУ ТРЕСНУЛА Так бывает, что керамическая плитка на полу треснет. Зависит это от удара по ней, передвижки мебели, усадки пола или некачественной работы плиточников, которые оставили пустоты под плиткой.
Если есть запасная плитка, то проблем не возникает. Нужно всего лишь поменять плитку. А если плитка ложилась не один год назад и запасной нет? Перекладывать весь пол? Не вариант. Найти похожую может и можно, но может и не получиться. Или цвет не подходит или размер. Получается два варианта. 1. Заменить расколовшуюся плитку на другую, но контрастного цвета. Будет смотреться как элемент дизайна, но не всегда это подходит. 2. Отреставрировать треснувший угол. Вот этот вариант и рассмотрим. Для этого нужны: затирка эластичная водоотталкивающая для швов под цвет плитки (если такого цвета нет,то купите колер), монтажный клей (типа жидких гвоздей) и шпатели.
Вытащите отколовшийся уголок или часть, уберите старую затирку и осколки. Протрите влажной губкой, чтобы убрать пыль. Пока нужное нам место сохнет, разводим раствор затирки до состояния густой сметаны.
Все края скола плитки обильно намазать раствором, а на отколовшуюся тыльную часть намазать монтажный клей толстым слоем и поставить ее на место. Всю выдавившуюся часть затирочной массы аккуратно снять пластиковым шпателем. Через 15 мин. пройтись по шву чуть влажной губкой. Швы между плитками заделывать по стандартной схеме.
Конечно, шов заметен, но уже в глаза не бросается. Да и держится крепко, можно смело пройти босыми ногами и не пораниться. Удачи!
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