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abaika95: Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева), с загонами для скота, хлевами, амбарами, колодцами, иногда с огородами и садами. Чаще всего аулы располагаются вблизи рек или озёр, родников, либо в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Фактически аул среднеазиатского типа имеет большое сходство с деревней (или селом) славянских и финно-угорских народов

Цитата:постепенное изменение образа жизни привело аул к форме села.а не наоборот.и что тогда нам предлагает Сергей Ершов?вернуться обратно в пещерный век,и проделать обратный путьот села к аулу кочевого типа. где зарыта его колыбель духовностичто то Сергей Ершов не понимает похоже.может лучше он оставит это в своей памяти?