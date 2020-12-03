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≡ Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40451
Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:11
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В Министерстве образования и науки рассказали, сколько в среднем зарабатывают учителя Казахстана. Также в министерстве рассказали, от чего зависит заработная плата учителей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:11
#1
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Цитата:
Казахстана, среднемесячная заработная плата работников в сфере образования во II квартале 2020 года составляет 184,4 тысячи тенге.

Ну тогда все правильно, если в семье три учителя - то больше 500 000 на семью выходит :-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1877
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 10:46
#2
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а если взять данные о том, сколько работники сферы образования отчисляют в ЕНПФ? Такая же красивая будет статистика?
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20539
Re: Названа средняя зарплата учителей в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 16:40
#3
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Цитата:
maxsaf:
если в семье три учителя - то больше 500 000 на семью выходит

Это как понимать? В семье 3 учителя?
Мужчина - учитель, и 2 жкны у него - учительницы?... :-o :lol:
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