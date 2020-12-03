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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40451
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:25
Цитата:
Говорят, тем, кто выучил английский, автоматом на новоказе с латиницей уже проще ))) Qostanai - кьюостэнэй
maxsaf:
Ну в Канаде ваш город Кустанаем называют
Ну в Канаде ваш город Кустанаем называют
Говорят, тем, кто выучил английский, автоматом на новоказе с латиницей уже проще ))) Qostanai - кьюостэнэй
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:33
Цитата:
А, все, вспомнил - и у тех и у других))
alex_60:
Пишите то что помните.
Пишите то что помните.
А, все, вспомнил - и у тех и у других))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:39
Цитата:
Карантин нужен. Но если бороться с вирусом, то по всем фронтам. А у нас параллельно с жесткими мерами ходят переполненные автобусы и чиновники этого в упор не замечают. Наверняка большинство случаев заражения в них и происходит. Наверное стоит субсидировать перевозчиков, чтобы автобусы ходили полупустыми? Сами они не согласятся.
Или закрыли спортзалы, но оставили работать бани. В школах дежурные классы занимаются по 3 урока. А что вирус не заражает на математике, но прям ждёт английского/казахского? Запустите уже школы в обычном режиме. Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
alex_60: Ну да, все страны сошли с ума и вводят карантин ради забавы. Для смеха.
Карантин нужен. Но если бороться с вирусом, то по всем фронтам. А у нас параллельно с жесткими мерами ходят переполненные автобусы и чиновники этого в упор не замечают. Наверняка большинство случаев заражения в них и происходит. Наверное стоит субсидировать перевозчиков, чтобы автобусы ходили полупустыми? Сами они не согласятся.
Или закрыли спортзалы, но оставили работать бани. В школах дежурные классы занимаются по 3 урока. А что вирус не заражает на математике, но прям ждёт английского/казахского? Запустите уже школы в обычном режиме. Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20539
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:42
Цитата:
У нас школы, работают в обычном режиме...
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
У нас школы, работают в обычном режиме...
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:44
Цитата:
У нас по желанию - либо онлайн, либо как обычно в школе
drakon:
У нас школы, работают в обычном режиме..
У нас школы, работают в обычном режиме..
У нас по желанию - либо онлайн, либо как обычно в школе
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9817
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:53
Цитата:
В смысле как можно заразится, как у тех или других, это неважно.
Можно не ездить на автобусах, не ходить на работу.не встречаться с родственниками. Один раз в месяц сходить в магазин,в маске, взяться за ручку, потереть нос, и все заражение произошло.
Его же не видно.
Как повезет говорится.
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
В смысле как можно заразится, как у тех или других, это неважно.
Можно не ездить на автобусах, не ходить на работу.не встречаться с родственниками. Один раз в месяц сходить в магазин,в маске, взяться за ручку, потереть нос, и все заражение произошло.
Его же не видно.
Как повезет говорится.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9817
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:57
Цитата:
Откуда знаешь? По моему ты врешь.
В обычном режиме или в режиме соблюдения санитарных норм при пандемии.
Разные вещи.
drakon:
нас школы, работают в обычном режиме...
нас школы, работают в обычном режиме...
Откуда знаешь? По моему ты врешь.
В обычном режиме или в режиме соблюдения санитарных норм при пандемии.
Разные вещи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1997
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:59
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 23
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 14:04
Цитата:
Цитата:
а что европа для вас свет в окне? А вот, например:
До 250 миллионов человек вышли 27 ноября на общеиндийскую забастовку.Забастовка является реакцией на экономические последствия пандемии COVID-19 которые толкнули Индию в настоящую рецессию, усугубив существующее неравенство и лишения. Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии снизился на рекордные 23,9%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%.
Цитата:
хотелось бы увидеть увидеть источник инфы. Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.
alex_60:
Цитата:
В европе например по вашему тоже фиктивные меры?
а что европа для вас свет в окне? А вот, например:
До 250 миллионов человек вышли 27 ноября на общеиндийскую забастовку.Забастовка является реакцией на экономические последствия пандемии COVID-19 которые толкнули Индию в настоящую рецессию, усугубив существующее неравенство и лишения. Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии снизился на рекордные 23,9%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%.
Цитата:
Там уже третья волна на подходе.
хотелось бы увидеть увидеть источник инфы. Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 14:08
Цитата-/Пьют много?/
Веселятся
Цитата-/А деньги откуда?)/
Зарабатывают
Цитата-/Некогда. Общественный совет при акимате занимает все мое свободное время/
Уууу да у вас по тяжёлой) бессонница? Навязчивые мысли есть?
Цитата-/Как же вы были правы:Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке/
Кушать любила вот и таскала
Веселятся
Цитата-/А деньги откуда?)/
Зарабатывают
Цитата-/Некогда. Общественный совет при акимате занимает все мое свободное время/
Уууу да у вас по тяжёлой) бессонница? Навязчивые мысли есть?
Цитата-/Как же вы были правы:Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке/
Кушать любила вот и таскала
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13441
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 15:30
Цитата:
Сейчас чехов ограничивают - они в восточную Германию ездят. И там сейчас тоже всплеск и ограничения. Всё волнами идёт.
N0name:
Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.
Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.
Сейчас чехов ограничивают - они в восточную Германию ездят. И там сейчас тоже всплеск и ограничения. Всё волнами идёт.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 16:14
Цитата-/хотелось бы увидеть увидеть источник инфы. Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии./
В Германии в начале ноября ковид-диссиденты выходили против карантина их мирно дубинками и водой загнали по домам
Источник дойче велле
В Англии и Оттаве в конце августа выходили конспирологи и просили снять все ограничения их власть послушала и сделала по своему
Источники рбк и известия
На Украине месяц назад предпрениматели бились с омоном из за карантина
Источник bbc
И пару дней назад опять вышла новость что украинский бизнес бастует на майдане
Но на западе все хорошо,прекрасная маркиза все хорошо все хорррошо!
В Германии в начале ноября ковид-диссиденты выходили против карантина их мирно дубинками и водой загнали по домам
Источник дойче велле
В Англии и Оттаве в конце августа выходили конспирологи и просили снять все ограничения их власть послушала и сделала по своему
Источники рбк и известия
На Украине месяц назад предпрениматели бились с омоном из за карантина
Источник bbc
И пару дней назад опять вышла новость что украинский бизнес бастует на майдане
Но на западе все хорошо,прекрасная маркиза все хорошо все хорррошо!
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