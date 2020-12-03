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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40451
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1061
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:25
#60
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Цитата:
maxsaf:
Ну в Канаде ваш город Кустанаем называют


Говорят, тем, кто выучил английский, автоматом на новоказе с латиницей уже проще ))) Qostanai - кьюостэнэй
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:33
#61
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Цитата:
alex_60:
Пишите то что помните.

А, все, вспомнил - и у тех и у других))
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1061
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:39
#62
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Цитата:
alex_60: Ну да, все страны сошли с ума и вводят карантин ради забавы. Для смеха.


Карантин нужен. Но если бороться с вирусом, то по всем фронтам. А у нас параллельно с жесткими мерами ходят переполненные автобусы и чиновники этого в упор не замечают. Наверняка большинство случаев заражения в них и происходит. Наверное стоит субсидировать перевозчиков, чтобы автобусы ходили полупустыми? Сами они не согласятся.

Или закрыли спортзалы, но оставили работать бани. В школах дежурные классы занимаются по 3 урока. А что вирус не заражает на математике, но прям ждёт английского/казахского? Запустите уже школы в обычном режиме. Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20539
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:42
#63
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Цитата:
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".

У нас школы, работают в обычном режиме... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:44
#64
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Цитата:
drakon:
У нас школы, работают в обычном режиме..

У нас по желанию - либо онлайн, либо как обычно в школе ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9817
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:53
#65
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Цитата:
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".


В смысле как можно заразится, как у тех или других, это неважно.
Можно не ездить на автобусах, не ходить на работу.не встречаться с родственниками. Один раз в месяц сходить в магазин,в маске, взяться за ручку, потереть нос, и все заражение произошло.
Его же не видно.
Как повезет говорится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9817
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:57
#66
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Цитата:
drakon:
нас школы, работают в обычном режиме...


Откуда знаешь? По моему ты врешь.
В обычном режиме или в режиме соблюдения санитарных норм при пандемии.
Разные вещи.
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1997
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:59
#67
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Цитата:
maxsaf:
Ну в Канаде ваш город Кустанаем называют.


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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
23
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 14:04
#68
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
В европе например по вашему тоже фиктивные меры?

а что европа для вас свет в окне? А вот, например:
До 250 миллионов человек вышли 27 ноября на общеиндийскую забастовку.Забастовка является реакцией на экономические последствия пандемии COVID-19 которые толкнули Индию в настоящую рецессию, усугубив существующее неравенство и лишения. Валовой внутренний продукт (ВВП) Индии снизился на рекордные 23,9%, а уровень безработицы вырос до беспрецедентных 27%.



Цитата:
Там уже третья волна на подходе.

хотелось бы увидеть увидеть источник инфы. Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 14:08
#69
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Цитата-/Пьют много?/


Веселятся



Цитата-/А деньги откуда?)/

Зарабатывают



Цитата-/Некогда. Общественный совет при акимате занимает все мое свободное время/


Уууу да у вас по тяжёлой) бессонница? Навязчивые мысли есть?



Цитата-/Как же вы были правы:Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке/


Кушать любила вот и таскала
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13441
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 15:30
#70
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Цитата:
N0name:
Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии. Тех кто носил маски только процентов 10 наберется.

Сейчас чехов ограничивают - они в восточную Германию ездят. И там сейчас тоже всплеск и ограничения. Всё волнами идёт.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5965
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 16:14
#71
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Цитата-/хотелось бы увидеть увидеть источник инфы. Лично я месяца 2 назад ни в Голландии, Германии, Польше, Прибалтике не видел ковидобесии./



В Германии в начале ноября ковид-диссиденты выходили против карантина их мирно дубинками и водой загнали по домам
Источник дойче велле

В Англии и Оттаве в конце августа выходили конспирологи и просили снять все ограничения их власть послушала и сделала по своему
Источники рбк и известия



На Украине месяц назад предпрениматели бились с омоном из за карантина
Источник bbc

И пару дней назад опять вышла новость что украинский бизнес бастует на майдане



Но на западе все хорошо,прекрасная маркиза все хорошо все хорррошо!
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