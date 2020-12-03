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≡ Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40450
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
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Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве. Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5964
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
#1
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Макс аульный из Канады будет доволен!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7055
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:06
#2
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Цитата:
Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение

А может сего дар...депутата проверить на вменяемость?

Цитата:
понятие "ауыл" независимо от языка употребления с учетом исторического, культурного происхождения.

Если в чистом поле переселенцы основали СЕЛО, то каким историческим фактом сей депутат притянет за уши слово АУЫЛ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9817
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:08
#3
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Сергей Ершов озаботился тем что
"ауыл" закрепился в нашем, точнее в его, сознании как колыбель духовности и развития народа.
Какие высокопарные слова то придумал.
В моем сознании аул это аул, там живут аульные. Это типа стойбища.
А село это село. Там живут сельчане. И не надо путать и придумывать сказки.
И копать опять про колонизаторов.
Я лично не в ауле, а в поселке родился. Может Сергей Ершов и в ауле.

[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 14:11]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1995
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:10
#4
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Полная версия аватарки въезда в Подвижное Поселение.



И выезда

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1203
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:17
#5
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Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
84
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:25
#6
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Когда коту делать нечего,он что-то лижет,так этому депутату
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7611
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:35
#7
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Цитата:
ACROS:
Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??

Это же очевидно,если предложит Серик,тогда русскоязычные начнут обвинять ,что вот опять русский язык ущемляют,а тут вроде как свой ,на те вам.
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20535
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:36
#8
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13440
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:44
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.

Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА. Хотя могли бы и другую улицу выбрать - Т-дик, например. И очень символически получилось бы.
А вообще власти красиво делают все эти "инициативы" и "поддержки" - находят нужный подход к авторитетным людям. И мне очень интересно - какими инструментами пользуются?

[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:47]

[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:50]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5964
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:47
#10
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Цитата-/В моем сознании аул это аул, там живут аульные. Это типа стойбища./




В твоем понимании аул это выпас скота а рядом там где-то люди тусят?)



Цитата-/переименование,тут только вопрос совести этих людей./


А что с совестью тут не так? Если эти люди действительно так считают?) Мнение уже подвергается остракизму?



Хотя это абсолютный инофпук для "срача" и обсуждения в сети

Значит паралельно идёт и другая новость более значимая)


Цитата-/Не знаю/


Пишет человек который сам себя называет киздык


Чудны дела твои....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5964
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:48
#11
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Цитата-/Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА./



Это другое!! Ты не понимаешь!
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