Отправлено: - 14:44

Добринцофф:

Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.

[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:47]

[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:50]

Цитата:Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА. Хотя могли бы и другую улицу выбрать - Т-дик, например. И очень символически получилось бы.А вообще власти красиво делают все эти "инициативы" и "поддержки" - находят нужный подход к авторитетным людям. И мне очень интересно - какими инструментами пользуются?