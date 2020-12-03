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Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40450
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
Слово "ауыл" предложили самостоятельно закрепить в казахстанском законодательстве. Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение о происхождении терминов "село" и "ауыл". При этом он отметил, что у слов разная этимология.
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Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:01
Макс аульный из Канады будет доволен!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7055
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:06
Цитата:
А может сего дар...депутата проверить на вменяемость?
Цитата:
Если в чистом поле переселенцы основали СЕЛО, то каким историческим фактом сей депутат притянет за уши слово АУЫЛ?
Депутат Сената Сергей Ершов выразил мнение
А может сего дар...депутата проверить на вменяемость?
Цитата:
понятие "ауыл" независимо от языка употребления с учетом исторического, культурного происхождения.
Если в чистом поле переселенцы основали СЕЛО, то каким историческим фактом сей депутат притянет за уши слово АУЫЛ?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9817
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:08
Сергей Ершов озаботился тем что
"ауыл" закрепился в нашем, точнее в его, сознании как колыбель духовности и развития народа.
Какие высокопарные слова то придумал.
В моем сознании аул это аул, там живут аульные. Это типа стойбища.
А село это село. Там живут сельчане. И не надо путать и придумывать сказки.
И копать опять про колонизаторов.
Я лично не в ауле, а в поселке родился. Может Сергей Ершов и в ауле.
[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 14:11]
"ауыл" закрепился в нашем, точнее в его, сознании как колыбель духовности и развития народа.
Какие высокопарные слова то придумал.
В моем сознании аул это аул, там живут аульные. Это типа стойбища.
А село это село. Там живут сельчане. И не надо путать и придумывать сказки.
И копать опять про колонизаторов.
Я лично не в ауле, а в поселке родился. Может Сергей Ершов и в ауле.
[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 14:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1995
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:10
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1203
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:17
Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 84
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:25
Когда коту делать нечего,он что-то лижет,так этому депутату
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7611
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:35
Цитата:
Это же очевидно,если предложит Серик,тогда русскоязычные начнут обвинять ,что вот опять русский язык ущемляют,а тут вроде как свой ,на те вам.
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.
ACROS:
Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??
Почему это предложил СЕРГЕЙ, а не СЕРИК ??
Это же очевидно,если предложит Серик,тогда русскоязычные начнут обвинять ,что вот опять русский язык ущемляют,а тут вроде как свой ,на те вам.
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20535
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:36
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13440
Заменить термин "село" на "ауыл" предложили в Казахстане
Отправлено: 03.12.20 - 14:44
Цитата:
Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА. Хотя могли бы и другую улицу выбрать - Т-дик, например. И очень символически получилось бы.
А вообще власти красиво делают все эти "инициативы" и "поддержки" - находят нужный подход к авторитетным людям. И мне очень интересно - какими инструментами пользуются?
[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:47]
[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:50]
Добринцофф:
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.
Когда Затобольск переименовывали,то тоже двое русскоязычных известных в ЗТБ предпринимателя высказывались за переименование,тут только вопрос совести этих людей.
Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА. Хотя могли бы и другую улицу выбрать - Т-дик, например. И очень символически получилось бы.
А вообще власти красиво делают все эти "инициативы" и "поддержки" - находят нужный подход к авторитетным людям. И мне очень интересно - какими инструментами пользуются?
[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:47]
[Исправлено: Victor Yang, 03.12.2020 - 14:50]
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:47
Цитата-/В моем сознании аул это аул, там живут аульные. Это типа стойбища./
В твоем понимании аул это выпас скота а рядом там где-то люди тусят?)
Цитата-/переименование,тут только вопрос совести этих людей./
А что с совестью тут не так? Если эти люди действительно так считают?) Мнение уже подвергается остракизму?
Хотя это абсолютный инофпук для "срача" и обсуждения в сети
Значит паралельно идёт и другая новость более значимая)
Цитата-/Не знаю/
Пишет человек который сам себя называет киздык
Чудны дела твои....
В твоем понимании аул это выпас скота а рядом там где-то люди тусят?)
Цитата-/переименование,тут только вопрос совести этих людей./
А что с совестью тут не так? Если эти люди действительно так считают?) Мнение уже подвергается остракизму?
Хотя это абсолютный инофпук для "срача" и обсуждения в сети
Значит паралельно идёт и другая новость более значимая)
Цитата-/Не знаю/
Пишет человек который сам себя называет киздык
Чудны дела твои....
Re: Заменить термин "село" на "ауыл"...
Отправлено: 03.12.20 - 14:48
Цитата-/Когда Гагарина переименовывали - сам Денисов был ЗА./
Это другое!! Ты не понимаешь!
Это другое!! Ты не понимаешь!
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