Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...

Отправлено: - 14:12

Цитата-/Взгляните с другой стороны: есть проблема переедания, обсуждаем в соседней ветке. Врач с ней борется как может. Ну если не врач, то кто?/











Не уместный сарказм от поуеховших





Вы со своим рубителем голов разобрались в Канаде?