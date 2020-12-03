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≡ Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40450
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:00
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Сделала она это в течение 3 лет. Также за это время подсудимая похитила бензин на сумму 1 млн тенге. Приговор в отношении главного врача «Специализированный дом ребенка» Сауле Оразалиной вынес Аркалыкский городской суд.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20535
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 13:00
#1
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Детей - грабят, в КОстанайской области.
А вы тут, про вирус, какой то... 8-) :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13440
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 13:03
#2
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Цитата:
Кроме того, Оразалиной пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и других организациях.

Источник:

В смысле - ей теперь вообще нельзя работать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:05
#3
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Цитата:
drakon:

Взгляните с другой стороны: есть проблема переедания, обсуждаем в соседней ветке. Врач с ней борется как может. Ну если не врач, то кто? :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20535
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:17
#4
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Свои Детишки - ближе к своему, телу... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9817
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:17
#5
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Голод притащил иноземных соревнователей
Булками в эту ветку.
Совсем голодные похоже.
На запах еды реагируют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1203
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 13:19
#6
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Ас болсын!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского дома в Аркалыке
Отправлено: 03.12.20 - 13:20
#7
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Цитата:
ACROS:
Ас болсын!!

Что это означает?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13440
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 14:02
#8
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Цитата:
maxsaf:
Что это означает?

Приятного аппетита. Думаю что тут аналог "не подавитесь".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1203
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 14:05
#9
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Цитата:
Victor Yang:

Совершенно верно!!
Относительно ворованного бензина, можно добавить: ни гвоздя, ни жезла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5964
Re: Продукты питания на 3 млн тенге похитила главврач детского...
Отправлено: 03.12.20 - 14:12
#10
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Цитата-/Взгляните с другой стороны: есть проблема переедания, обсуждаем в соседней ветке. Врач с ней борется как может. Ну если не врач, то кто?/





Не уместный сарказм от поуеховших


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