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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40449
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1061
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:25
#60
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Цитата:
maxsaf:
Ну в Канаде ваш город Кустанаем называют


Говорят, тем, кто выучил английский, автоматом на новоказе с латиницей уже проще ))) Qostanai - кьюостэнэй
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:33
#61
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Цитата:
alex_60:
Пишите то что помните.

А, все, вспомнил - и у тех и у других))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1061
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:39
#62
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Цитата:
alex_60: Ну да, все страны сошли с ума и вводят карантин ради забавы. Для смеха.


Карантин нужен. Но если бороться с вирусом, то по всем фронтам. А у нас параллельно с жесткими мерами ходят переполненные автобусы и чиновники этого в упор не замечают. Наверняка большинство случаев заражения в них и происходит. Наверное стоит субсидировать перевозчиков, чтобы автобусы ходили полупустыми? Сами они не согласятся.

Или закрыли спортзалы, но оставили работать бани. В школах дежурные классы занимаются по 3 урока. А что вирус не заражает на математике, но прям ждёт английского/казахского? Запустите уже школы в обычном режиме. Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20534
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:42
#63
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Цитата:
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".

У нас школы, работают в обычном режиме... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:44
#64
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Цитата:
drakon:
У нас школы, работают в обычном режиме..

У нас по желанию - либо онлайн, либо как обычно в школе ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9815
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 13:53
#65
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Цитата:
Тот самый:
Вот от этой несуразицы люди и задаются вопросами "а как у других?".


В смысле как можно заразится, как у тех или других, это неважно.
Можно не ездить на автобусах, не ходить на работу.не встречаться с родственниками. Один раз в месяц сходить в магазин,в маске, взяться за ручку, потереть нос, и все заражение произошло.
Его же не видно.
Как повезет говорится.
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