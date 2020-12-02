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≡ Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект о реформе жилищной политики вынесли на обсуждение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40449
Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект о реформе жилищной политики вынесли на обсуждение
Отправлено: 02.12.20 - 19:06
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Согласно поправкам, жильё планируют распределять среди граждан из единой базы очередников не по категориям, а с учётом уровня дохода по лестнице доступности жилья.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
502
Re: Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект...
Отправлено: 02.12.20 - 19:06
#1
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а долбоящерам и невдомёк, что между 2м и 3м пунктами дело лишь в занижении доходов.
:-x
А вообще...
в этой стране когда закончится деление людей на всевозможные градации?: будь то по доходам, по виду деятельности, по био.признакам, ИТД, ИТП.????
Кто ответит на этот вопрос? Ждём.......
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4280
Re: Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект...
Отправлено: 03.12.20 - 07:56
#2
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Мне иногда вообще не понятно как просидевшая в отделкадрах и бухгалтериях при МВД или той же пожарке или военной части тётенька в сорок пять идёт на пенсию. Она что воевала в бронежилете наравне с бойцами? Или вот свежий пример. Чел не имеет вообще ничего со строительством, но возглавил отдел строительства города, очень странно...
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Гостья
§ Гостья
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.11.09
Сообщений:
38
Re: Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект...
Отправлено: 03.12.20 - 13:35
#3
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Может тогда отменим все социальные программы??? Уберем все социально-незащищенные слои населения.
Ну раз, за основу взят минимальный прожиточный показатель 32648 тенге, тогда всем одинаковый прожиточный минимум.
Может я ошибаюсь??? Но мне кажется, что как раз разные социальные программы направлены на людей, для людей, которым необходима поддержка государства в трудные жизненные моменты. Или у нас государство само по себе, а люди сами по себе.
По поправкам к закону: я бы хотела увидеть мастер-класс, как жить на минимальный прожиточный показатель и платить ипотеку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект о реформе жилищной политики вынесли на обсуждение
Отправлено: 03.12.20 - 13:39
#4
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Цитата:
Гостья:
как жить на минимальный прожиточный показатель и платить ипотеку.

Ипотеку же не дают тем у кого только минималка :-o :-)
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