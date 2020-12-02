Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 936 из 936«1...934935936
Ответить Новый топик
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9815
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 12:31
#14026
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кое то похоже навоз за кроликами вообще не убирает. И курей не кормит.
Хозяин фазенды может выгнать.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9815
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 14:15
#14027
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретно нарывается фермер. Остановиться не может. Хочет что бы его послали далеко далеко.
Ум где то потерял похоже.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1201
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 14:25
#14028
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

1) Конкретно - это КАК? И что такое - нарывается?
2) Я просто отвечаю на ваши выпады в мой адрес, при этом не оскорбляя вас, разве не так? Прошу заметить: вы ПЕРВЫЙ начали.
3) Если обычного лексикона у ВАС не хватает,( это не удивительно: СТАЖ есть СТАЖ), то можете переходить на эзопов язык.
4) Сравния вас с собой: не думаю что Я его где то потерял.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9815
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 15:44
#14029
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// знаешь, когда Кобланды Батыр - родился?Ленин в Казахстане,кому нужен то?.///

Уже пожаловаться успел?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1201
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 15:56
#14030
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караван идёт - СОБАКА лает.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9815
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:03
#14031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ишь ты, капслоком себя
Выделил.
Высокое самомнение.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1201
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:15
#14032
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Богу богово - слесарю слесарево.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1993
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 16:25
#14033
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Богу богово - слесарю слесарево.


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 00:34
#14034
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)
Ну и от чувства юмора того, над кем шутят. Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича? :-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5959
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 00:49
#14035
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну и от чувства юмора того, над кем шутят. /



Да естественно над кем и кто) вот мой сарказм про Хохлов из Канады вам не понравился вы обиделись, а вот шутка от Козлова про Хохлов вам зашла раз вы промолчали)



Цитата-/Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича?/


Вполне сарказмично и в тему
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 01:14
#14036
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот мой сарказм

Ваша собственная шутка прозвучала в мой адрес, в ответ на мое сообщение, а Козлов отправил чью-то картинку кому-то куда-то.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 01:30
#14037
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вполне сарказмично и в тему

Надо будет у него взять пару уроков)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5959
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 10:15
#14038
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ваша собственная шутка прозвучала в мой адрес, в ответ на мое сообщение, а Козлов отправил чью-то картинку кому-то куда-то/



Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8970
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.12.20 - 13:26
#14039
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему в ваш адрес? Мало Хохлов в Канаде?)

А мне можно так же спросить, сколько кого в Казахстане осталось, используя обидные прозвища?
Насколько я знаю - вообще нету. А украинцев хватает))
Профайл
Страница 936 из 936«1...934935936
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS