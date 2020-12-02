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abaika95: Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)

Цитата:Ну и от чувства юмора того, над кем шутят. Вам кстати, понравилась крайняя шутка Янговича?