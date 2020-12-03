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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40448
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:57
#30
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Цитата:
abaika95:
Странно странно я думал на западе везде асфальт шампунем моют,каждому бесплатно по 10 тыс долларов дают и ещё дом впридачу главное не работай!

Про асфальт - брехня, а про две штуки ежемесячно - правда, можете погуглить. Плюсом отсрочка по всем кредитам на время пандемии. И часть налогов за прошлый год вернули кстати тоже ;-)

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 10:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9808
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:00
#31
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Цитата:
maxsaf:
Куда? в Африку


Распостранитель фейков. Сработал.
Информация такая. Верная.
Вчера Журналистам показали дезинфекцию ковидного госпиталя за 5 миллиардов тенге в АлматыМодульный госпиталь Городской клинической инфекционной больницыпринял первых больных 26 апреля. Всего за время пандемии здесь от коронавируса вылечились свыше четырех тысяч человек. Пациентам оказывали медицинскую помощь вплоть до 30 ноября, но в связи обстоятельствами было принято решение провести дезинфекцию в госпитале. "Данный модульный госпиталь бесперебойно работает практически с начала пандемии. Недавно в городе открылась новая инфекционная больница в Турксибском районе. Она готова и полностью оснащена. Было решено переехать туда, чтобы здесь провести дезинфекционную обработку модуля. Все было запланировано: сначала туда переехали сотрудники и все там подготовили для пациентов, затем пациенты, которые сейчас находятся там. Их перевели 30 ноября. Кто должен был выписаться, был выписан. В течение дня туда перевезли 116 человек", - сообщила заместитель главного врача Городской инфекционной больницы Тамара Утаганова. Позже в соцсетях появилась информация, что модульный госпиталь закрывается, так как не выдержал морозной погоды. В этой связи сотрудники больницы решили показать журналистам, что госпиталь функционирует и способен принять пациентов даже в холодную зиму. Журналистам выдали средства индивидуальной защиты и помогли надеть их: халат, двойные маски и двойные перчатки. Места вероятного продува обмотали скотчем. "Дезинфекция в модульном госпитале будет проводиться в течение семи-восьми дней. Все это делается в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции. Это не значит, что модуль не будет функционировать. После дезинфекции госпиталь останется в резерве на случай увеличения притока пациентов с коронавирусом. Все имеющееся оборудование будет находиться в модульном госпитале. По прогнозам, к концу декабря будет подъем заболеваемости. Если ситуация будет неспокойной, то модульный госпиталь будет заполняться", - добавила Утаганова. "Там, где находились больные с коронавирусом, высокая концентрация. Поэтому по нормам это отделение заливается дезинфицирующим раствором на три дня. Потом мы смываем эти средства, берем смывы и просим СЭС провести исследование", - отметила заместитель главврача. По ее словам, модульную больницу закрыли не из-за сильных морозов. Утаганова отметила, что в здании всегда тепло и температура воздуха контролируется. "Я не знаю, почему пациенты говорили, что холодно. Мы постоянно измеряем тепло на улице, в коридорах и палатах. В палатах всегда держалась температура 24 градуса. Сейчас она такая же. Но у пациентов холодовые ощущения могут быть. Если у человека температура 40, например, если его знобит по другим причинам. Но из-за холода жалоб от пациентов к нам не поступало, - сообщила Тамара Утаганова. 30 ноября в Алматы начал работу новый филиал Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой. Он был построен в Турксибском районе с коечной мощностью 500 мест. В том числе там находятся 45 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. "В связи с этим все пациенты и медицинский персонал модульного госпиталя, открывшегося ранее, были переведены в здание нового филиала. Модульный госпиталь, работавший с апреля по конец ноября, в данный момент находится на генеральной санитарно-дезинфицирующей обработке", - сообщалиранее в Управлении общественного здоровья Алматы.

[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 11:02]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:02
#32
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Цитата:
abaika95:
Да города у нас уже переполнены)

Кем? С аулов понаехали городских учить? А я думал, что я один такой ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:09
#33
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Цитата:
alex_60:

Сколько самый дешманский термометр комнатный стоит? 50-100 тенге? Повесить в каждую палату - и одним фейком меньше станет)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5958
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:23
#34
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Цитата-/ты не поверишь, но.../



Верю россияне много чего не знают так же того что у них нет Челябинска а есть Челяби)


Цитата-/Кем? С аулов понаехали городских учить? А я думал, что я один такой/


Не вас таких аульных много)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
22
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:32
#35
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Верю россияне много чего не знают так же того что у них нет Челябинска а есть Челяби)

а также они не знают что у них не Уфа, а Өфө и не Москва, а Москеу. :lol: :lol: :lol:
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1059
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:52
#36
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Цитата:
maxsaf:
Санитарные врачи запретили посещение обьектов культа


Всё таки здравый смысл победил. В Польше всё запретили, но разрешили работать церквям и один фитнес-центр перерегистрировал себя в "Церковь здорового тела" :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:55
#37
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Цитата:
Тот самый:
Всё таки здравый смысл победил. В Польше всё запретили, но разрешили работать церквям и один фитнес-центр перерегистрировал себя в "Церковь здорового тела"

Ну тогда и столовые должны были по идее к пастфарианам переметнуться :lol:
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1059
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:56
#38
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Цитата:
abaika95:
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....чек

Цитата:
abaika95:
Время покажет кто был прав в данном карантинном вопросе


Уже видно. У нас по каждому месяцу превышение смертности к предыдущему году, в июле в 2,8 раза. А столько смертей от коронавируса не регистрировали...

Количество умерших людей в Казахстане в 2019 году: январь - 12 403; февраль - 10 768; март - 10 582; апрель - 11 617; май - 11 183; июнь - 10 061; июль - 12 420; август - 10 477; сентябрь - 10 535; октябрь - 11 680; ноябрь - 10 386; декабрь - 11 378.

Количество умерших людей в Казахстане в 2020 году: январь - 11 867; февраль - 10 842; март - 8 511; апрель - 4 441; май - 14 358; июнь - 14 949; июль - 28 178; август - 17 835.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 11:59
#39
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Цитата:
Тот самый:

Надо не помесячно, а за год сравнивать. А то эти девиации мешают информацию воспринимать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5958
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 12:02
#40
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Цитата-/май - 14 358; июнь - 14 949; июль - 28 178; август - 17 835./



Вроде как самый пик был в эти месяца?)


Ковиддиссидентам покажите эти данные а то они до сих пор в вирус не верят)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5958
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 12:03
#41
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Цитата-/а также они не знают что у них не Уфа, а Өфө и не Москва, а Москеу/



Ну,как на луне живут) ресейцы ресиянцы) главное жапонцам не рассказывать как их называют у нас)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 12:05
#42
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Цитата:
N0name: не Москва, а Москеу.

А японцам ваще не повезло))
Upd: блин, пока писал это - Абайкиного сообщения не было еще)

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 12:07]
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