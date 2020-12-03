Отправлено: - 11:00

maxsaf:

Куда? в Африку

[Исправлено: alex_60, 03.12.2020 - 11:02]

Цитата:Распостранитель фейков. Сработал.Информация такая. Верная.Вчера Журналистам показали дезинфекцию ковидного госпиталя за 5 миллиардов тенге в АлматыМодульный госпиталь Городской клинической инфекционной больницыпринял первых больных 26 апреля. Всего за время пандемии здесь от коронавируса вылечились свыше четырех тысяч человек. Пациентам оказывали медицинскую помощь вплоть до 30 ноября, но в связи обстоятельствами было принято решение провести дезинфекцию в госпитале. "Данный модульный госпиталь бесперебойно работает практически с начала пандемии. Недавно в городе открылась новая инфекционная больница в Турксибском районе. Она готова и полностью оснащена. Было решено переехать туда, чтобы здесь провести дезинфекционную обработку модуля. Все было запланировано: сначала туда переехали сотрудники и все там подготовили для пациентов, затем пациенты, которые сейчас находятся там. Их перевели 30 ноября. Кто должен был выписаться, был выписан. В течение дня туда перевезли 116 человек", - сообщила заместитель главного врача Городской инфекционной больницы Тамара Утаганова. Позже в соцсетях появилась информация, что модульный госпиталь закрывается, так как не выдержал морозной погоды. В этой связи сотрудники больницы решили показать журналистам, что госпиталь функционирует и способен принять пациентов даже в холодную зиму. Журналистам выдали средства индивидуальной защиты и помогли надеть их: халат, двойные маски и двойные перчатки. Места вероятного продува обмотали скотчем. "Дезинфекция в модульном госпитале будет проводиться в течение семи-восьми дней. Все это делается в рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции. Это не значит, что модуль не будет функционировать. После дезинфекции госпиталь останется в резерве на случай увеличения притока пациентов с коронавирусом. Все имеющееся оборудование будет находиться в модульном госпитале. По прогнозам, к концу декабря будет подъем заболеваемости. Если ситуация будет неспокойной, то модульный госпиталь будет заполняться", - добавила Утаганова. "Там, где находились больные с коронавирусом, высокая концентрация. Поэтому по нормам это отделение заливается дезинфицирующим раствором на три дня. Потом мы смываем эти средства, берем смывы и просим СЭС провести исследование", - отметила заместитель главврача. По ее словам, модульную больницу закрыли не из-за сильных морозов. Утаганова отметила, что в здании всегда тепло и температура воздуха контролируется. "Я не знаю, почему пациенты говорили, что холодно. Мы постоянно измеряем тепло на улице, в коридорах и палатах. В палатах всегда держалась температура 24 градуса. Сейчас она такая же. Но у пациентов холодовые ощущения могут быть. Если у человека температура 40, например, если его знобит по другим причинам. Но из-за холода жалоб от пациентов к нам не поступало, - сообщила Тамара Утаганова. 30 ноября в Алматы начал работу новый филиал Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой. Он был построен в Турксибском районе с коечной мощностью 500 мест. В том числе там находятся 45 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. "В связи с этим все пациенты и медицинский персонал модульного госпиталя, открывшегося ранее, были переведены в здание нового филиала. Модульный госпиталь, работавший с апреля по конец ноября, в данный момент находится на генеральной санитарно-дезинфицирующей обработке", - сообщалиранее в Управлении общественного здоровья Алматы.