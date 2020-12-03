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≡ Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40448
Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города районного значения смогут получить статус села
Отправлено: 03.12.20 - 11:54
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В сенате приняли проект поправок в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан". Жители этих населённых пунктов смогут получить господдержку, которая предусмотрена для сельчан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1877
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 11:54
#1
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ЗатобЫловка стала городом. Пусть теперь туда и областной центр перенесут. А кАстанай, пусть сделают аулом, поскольку рожденных здесь горожан уже не осталось практически.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5958
Re: Сенат принял поправки, по которым малонаселённые города...
Отправлено: 03.12.20 - 11:59
#2
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Цитата-/поскольку рожденных здесь горожан уже не осталось практически/



Ты в свой аул уехал что-ли?


Жалко жалко
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