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≡ Ждите и платите, платите, платите...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40448
Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 00:08
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Скандал на железной дороге в Костанае из острой формы перешел в вялотекущую. Никто не готов разрешить быстро спор между предпринимателями или хотя бы принять для этого временные меры. Никто не берется развести и поставить враждующих в положение «до мая 2020 года», чтобы четко разобраться, насколько законно ведется на станции Костанай конкурентная борьба за локомотивы, пути и вагоны. Никто, хотя клиенты ТОО «Kazcholtrans», от которого они не имеют возможности уйти, адресовали жалобы транспортному прокурору, в антикоррупционное ведомство, в Комитет по регулированию естественных монополий. Результата - ноль.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8952
Re: Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 00:08
#1
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Цитата:
с обеих сторон конфликта стоит частный бизнес.

При совке такого не было :-)
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
430
Re: Ждите и платите, платите, платите...
Отправлено: 03.12.20 - 11:43
#2
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Ну не просто же так железную дорогу всю на куски дробили... Как и электросети тоже. Теперь каждый владелец куска будет навязывать свои ультимативные условия.
Мне кажется, предпринимателям стоит бойкотировать этих ушлых ребят, а попутно еще и судебными исками завалить. А когда из-за этого встанет экономика региона, тут уже кто надо подключится и вопрос решат, будьте уверены.
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