Re: Ждите и платите, платите, платите...

Отправлено: - 11:43

Ну не просто же так железную дорогу всю на куски дробили... Как и электросети тоже. Теперь каждый владелец куска будет навязывать свои ультимативные условия.

Мне кажется, предпринимателям стоит бойкотировать этих ушлых ребят, а попутно еще и судебными исками завалить. А когда из-за этого встанет экономика региона, тут уже кто надо подключится и вопрос решат, будьте уверены.