Отправлено: - 09:35

Поэтому в крупных магазинах и учреждениях люди ответственно надевают эти средства защиты

Не были замечены в Челябинске и все те карантинные обременения, которые с легкой руки наших санврачей навешаны в непростое финансовое время на предпринимателей: санитайзеры

соседей работают школы, колледжи, вузы,

Цитата:Дело не в ответственности, а в том что магазины имеют право не обслуживать покупателя без маски. Хотя это тоже глупо - весь торговый зал можно пройти без маски, а на кассе надеть.Цитата:Санитайзеры везде есть, вроде. Остального не видел, да.Цитата:Тут вообще интересно - под новостями о коронавирусе есть комментарии с требованиями перейти на дистант и всё это позакрывать.Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?