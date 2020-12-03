Отправлено: - 08:12

alex_60:

Вообще. Какие трубы в лесу. Какой дурак бы туда их тащил. У тебя колодец во дворе.

Цитата:Неа))) У меня водопровод, из города)) И не только у меня кстати, и счетчик стоит, за воду плачу в коммунальный сервис