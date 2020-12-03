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«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40446
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 00:12
Во дворе дома № 7 в 9-м микрорайоне Костаная проблемы с изоляцией на теплотрассе уже третий год.
- В этом месте все перешагивают трубу, - сообщил «НГ» житель дома № 7 Алимжан ДАНИЯРОВ.
Читать статью
- В этом месте все перешагивают трубу, - сообщил «НГ» житель дома № 7 Алимжан ДАНИЯРОВ.
Читать статью
Re: «Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 00:12
Цитата:
Ну тогда и пандус. А лучше сразу полноценный переход с лифтом.
Вот почему у меня вокруг дома труб не видно, а вода есть?
Почему бы не сделать мостик?
Ну тогда и пандус. А лучше сразу полноценный переход с лифтом.
Вот почему у меня вокруг дома труб не видно, а вода есть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11307
Re: «Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 03:51
Ну наконец-то нашли главную, самую главную причину всего, что происходит!
Цитата:
Это именно когтистые коты виноваты в состоянии труб!
Трубы как несчастные мышки-норушки вылезли из земли справедливо опасаясь стать кошачьим завтраком, и явно хотели убежать от когтистых котов, но просто не успели!
Обязательно поделитесь этим открытием с чиновниками, а то вдруг абайку по дороге с распечаткой поймают коты!
И ведь не случайно они назвали компанию Котэк!
Как же никто не догадался?
Так то теперь абсолютно понятно, что если весь город завален мусором - это коты сгрызли контейнеры и растерзали когтями мусоровозы! И всё теперь валяется у трансформаторных где любят греться коты!
Дороги сплошной коток - это акимат неуиновный!
Коты унесли весь песок в свои лотки! Автобусы не ходят - это коты!
Все деревья по городу стоят погрызанные - это не акиматские воришки осваивали обрезку и очурбанили весь город за деньги бюджета! Это коты коготки точили!
В общем во всём виноваты коты!
Граждане чиновники и их бдительные представители на форуме должны предупредить граждан, что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают!
Это неправда!
Это всё нарисованно! Художники, наверное уехавшие, так специально рисуют, чтоб опорочить костанайских чиновников!
Цитата:
Коты, забираясь туда, когтями разрывают рубероид.
Это именно когтистые коты виноваты в состоянии труб!
Трубы как несчастные мышки-норушки вылезли из земли справедливо опасаясь стать кошачьим завтраком, и явно хотели убежать от когтистых котов, но просто не успели!
Обязательно поделитесь этим открытием с чиновниками, а то вдруг абайку по дороге с распечаткой поймают коты!
И ведь не случайно они назвали компанию Котэк!
Как же никто не догадался?
Так то теперь абсолютно понятно, что если весь город завален мусором - это коты сгрызли контейнеры и растерзали когтями мусоровозы! И всё теперь валяется у трансформаторных где любят греться коты!
Дороги сплошной коток - это акимат неуиновный!
Коты унесли весь песок в свои лотки! Автобусы не ходят - это коты!
Все деревья по городу стоят погрызанные - это не акиматские воришки осваивали обрезку и очурбанили весь город за деньги бюджета! Это коты коготки точили!
В общем во всём виноваты коты!
Граждане чиновники и их бдительные представители на форуме должны предупредить граждан, что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают!
Это неправда!
Это всё нарисованно! Художники, наверное уехавшие, так специально рисуют, чтоб опорочить костанайских чиновников!
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 04:03
Цитата:
Я пожалуй еще вокруг дома похожу, трубы поищу - мож просто не заметил) ну не могли же их в землю закопать))
Серый волк:
что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают! Это неправда!
что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают! Это неправда!
Я пожалуй еще вокруг дома похожу, трубы поищу - мож просто не заметил) ну не могли же их в землю закопать))
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 08:08
Цитата:
Вообще.
Какие трубы в лесу. Какой дурак бы туда их тащил.
У тебя колодец во дворе.
maxsaf:
вокруг дома похожу, трубы поищу
вокруг дома похожу, трубы поищу
Вообще.
Какие трубы в лесу. Какой дурак бы туда их тащил.
У тебя колодец во дворе.
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 08:12
Цитата:
Неа))) У меня водопровод, из города)) И не только у меня кстати, и счетчик стоит, за воду плачу в коммунальный сервис
alex_60:
Вообще. Какие трубы в лесу. Какой дурак бы туда их тащил. У тебя колодец во дворе.
Вообще. Какие трубы в лесу. Какой дурак бы туда их тащил. У тебя колодец во дворе.
Неа))) У меня водопровод, из города)) И не только у меня кстати, и счетчик стоит, за воду плачу в коммунальный сервис
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 09:08
Цитата:
Канализация тоже из города?
maxsaf:
Канализация тоже из города?
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 09:32
Цитата:
Ирония судьбы - вы столько раз поуехавших упрекали в том, что они интересуются кустанайской канализацией, что я со счету сбился. Бумеранг вернулся быстрее, чем я предполагал
alex_60:
Канализация тоже из города?
Канализация тоже из города?
Ирония судьбы - вы столько раз поуехавших упрекали в том, что они интересуются кустанайской канализацией, что я со счету сбился. Бумеранг вернулся быстрее, чем я предполагал
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 09:58
Цитата:
Из какого города, как называется.
Я вот живу в Костанае, Гога в Краснодаре, Дракон в деревне Место под Гамбургом, электрон в Штутгарте.
Сайлау В Рудном.
А вы рядом с каким городом живете?
maxsaf:
из города)
из города)
Из какого города, как называется.
Я вот живу в Костанае, Гога в Краснодаре, Дракон в деревне Место под Гамбургом, электрон в Штутгарте.
Сайлау В Рудном.
А вы рядом с каким городом живете?
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 10:00
Ну так канализация тоже с города?
Так и не ответили.
Так и будете хвостом крутить и юлить?
Вода с какого города?
Так и не ответили.
Так и будете хвостом крутить и юлить?
Вода с какого города?
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