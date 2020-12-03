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Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40446
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
Цитата:
Дело не в ответственности, а в том что магазины имеют право не обслуживать покупателя без маски. Хотя это тоже глупо - весь торговый зал можно пройти без маски, а на кассе надеть.
Цитата:
Санитайзеры везде есть, вроде. Остального не видел, да.
Цитата:
Тут вообще интересно - под новостями о коронавирусе есть комментарии с требованиями перейти на дистант и всё это позакрывать.
Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?
Поэтому в крупных магазинах и учреждениях люди ответственно надевают эти средства защиты
Дело не в ответственности, а в том что магазины имеют право не обслуживать покупателя без маски. Хотя это тоже глупо - весь торговый зал можно пройти без маски, а на кассе надеть.
Цитата:
Не были замечены в Челябинске и все те карантинные обременения, которые с легкой руки наших санврачей навешаны в непростое финансовое время на предпринимателей: санитайзеры
Санитайзеры везде есть, вроде. Остального не видел, да.
Цитата:
соседей работают школы, колледжи, вузы,
Тут вообще интересно - под новостями о коронавирусе есть комментарии с требованиями перейти на дистант и всё это позакрывать.
Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:38
Цитата:
А я об этом с марта или апреля многократно говорил.
что крах экономики региона в результате тотальных ограничений станет более тяжелым последствием пандемии, чем неразумный подход к карантину
А я об этом с марта или апреля многократно говорил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1875
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:41
Ждём главного нурлыбота, который курирует сей форум. Сейчас обоснует что Юджин дурак, ничего не понимающий в безопасности. Что соседи россияне и далекие канадцы тоже дураки.
[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2020 - 09:44]
[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2020 - 09:44]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9805
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:44
Если автор призывает ходить без масок,
Отменить локдауны, карантины, делать вид что ничего не происходит, то это вообще ни в какие сани.
Когда кто то из родственников, знакомых
Ляжет под ивл и хорошо если вылезет из под него, а может нет, тогда придет понимание. Я уверен в этом.
А то орут тут на форуме, долбоящеры мол не дают по ресторанам по ночам ходить и подобное. Таких вообще закрывать надо в затоболовке.
Да и в России в разных регионах по разному, некоторые в локдауне сидят постоянно.
А //медицина оставляет желать лучшего//
Можно отнести к любой стране мира.
А сейчас понять-коронавирус не лечится,
А лечат симптомы, к этому пониманию
Пришли похоже только к осени, и это действительно работает.
Из за ивл много же людей умерло в мире
Весной особенно.
А сейчас остановить распоространение можно только карантинами и локдаунами.
Ограничить по крайней мере.
В мире других вариантов не видят.
Ну кроме пары стран.
Отменить локдауны, карантины, делать вид что ничего не происходит, то это вообще ни в какие сани.
Когда кто то из родственников, знакомых
Ляжет под ивл и хорошо если вылезет из под него, а может нет, тогда придет понимание. Я уверен в этом.
А то орут тут на форуме, долбоящеры мол не дают по ресторанам по ночам ходить и подобное. Таких вообще закрывать надо в затоболовке.
Да и в России в разных регионах по разному, некоторые в локдауне сидят постоянно.
А //медицина оставляет желать лучшего//
Можно отнести к любой стране мира.
А сейчас понять-коронавирус не лечится,
А лечат симптомы, к этому пониманию
Пришли похоже только к осени, и это действительно работает.
Из за ивл много же людей умерло в мире
Весной особенно.
А сейчас остановить распоространение можно только карантинами и локдаунами.
Ограничить по крайней мере.
В мире других вариантов не видят.
Ну кроме пары стран.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:47
Цитата:
Дык Евгений просто констатирует факты: как в Челябинске, и как в Кустанае.
Кстати, одного нурлыбота я беру на себя - я для него в названии города пасхалку спрятал, ему уже будет не до статьи
юля елиссева:
Ждём нурлыботов, сейчас обоснуют что Юджин дурак, ничего не понимающий.
Ждём нурлыботов, сейчас обоснуют что Юджин дурак, ничего не понимающий.
Дык Евгений просто констатирует факты: как в Челябинске, и как в Кустанае.
Кстати, одного нурлыбота я беру на себя - я для него в названии города пасхалку спрятал, ему уже будет не до статьи
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:52
Россия может себе позволить карантин на расслабоне, у них уже вакцина своя есть, на этой неделе начинают вакцинацию. А там где нет вакцины, где периодически таможня пресекает вывоз защитных средств - только и остается что под замок амбарный всех сажать
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7054
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:56
Цитата:
не призывает, а сравнивает атмосферу жития при сходных статистических данных.
Когда в одном случае можно избежать массовый психоз коронабесия, а в другом - запугивание неоправданно высокими штрафами как способ "профилактики" для прикрытия своей профнепригодности.
Цитата:
не угадал )
alex_60:
Если автор призывает ходить без масок,
Если автор призывает ходить без масок,
не призывает, а сравнивает атмосферу жития при сходных статистических данных.
Когда в одном случае можно избежать массовый психоз коронабесия, а в другом - запугивание неоправданно высокими штрафами как способ "профилактики" для прикрытия своей профнепригодности.
Цитата:
Victor Yang:
Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?
Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?
не угадал )
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:58
Цитата-/Сейчас обоснует что Юджин дурак, ничего не понимающий в безопасности. Что соседи россияне и далекие канадцы тоже дураки./
По порядку
Юля Елисеева бородатая дядька под ником девушки отыгрывает здесь клоуна) чек
Юджин в этом вопросе прав но и не прав одновременно чек
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....чек
Канадцы естественно д****и просто потомучто своего амбассадора тут держат чек)
Время покажет кто был прав в данном карантинном вопросе
По порядку
Юля Елисеева бородатая дядька под ником девушки отыгрывает здесь клоуна) чек
Юджин в этом вопросе прав но и не прав одновременно чек
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....чек
Канадцы естественно д****и просто потомучто своего амбассадора тут держат чек)
Время покажет кто был прав в данном карантинном вопросе
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:00
Цитата-/Россия может себе позволить карантин на расслабоне, у них уже вакцина своя есть, на этой неделе начинают вакцинацию./
Ха-ха-ха-ха-хахаха
Цитата-/А там где нет вакцины, где периодически таможня пресекает вывоз защитных средств - только и остается что под замок амбарный всех сажать/
В Канаде сделали вакцину?)
Ха-ха-ха-ха-хахаха
Цитата-/А там где нет вакцины, где периодически таможня пресекает вывоз защитных средств - только и остается что под замок амбарный всех сажать/
В Канаде сделали вакцину?)
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:03
Цитата:
У нас тут свои приколы - противостояние науки и религии. Санитарные врачи запретили посещение обьектов культа. Церковь помаялась, и зашарила вести службу на стоянке перед церковью, сидя в машине, с трансляцией церемонии на большой экран и со звуком на ФМ волнах - классика уличных кинотеатров. Санитарные врачи прочухали это и тоже запретили. Дальше хохма: особо упоротые восприняли это как вызов, и стали с особым усердием посещать уличные службы. А санитары с полисяями ловят теперь прихожан тепленькими, пока те пописать бегают - Штрафы дурные - около 1400 с человека и 5000 с церкви
юля елиссева:
далекие канадцы тоже дураки.
далекие канадцы тоже дураки.
У нас тут свои приколы - противостояние науки и религии. Санитарные врачи запретили посещение обьектов культа. Церковь помаялась, и зашарила вести службу на стоянке перед церковью, сидя в машине, с трансляцией церемонии на большой экран и со звуком на ФМ волнах - классика уличных кинотеатров. Санитарные врачи прочухали это и тоже запретили. Дальше хохма: особо упоротые восприняли это как вызов, и стали с особым усердием посещать уличные службы. А санитары с полисяями ловят теперь прихожан тепленькими, пока те пописать бегают - Штрафы дурные - около 1400 с человека и 5000 с церкви
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:06
Цитата:
Нет, сидим под амбарным замком, ждем))
abaika95:
В Канаде сделали вакцину?)
В Канаде сделали вакцину?)
Нет, сидим под амбарным замком, ждем))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:08
Цитата:
Как только откроете границу - потери восполнятся Только не забывайте вовремя народные новости подкидывать
abaika95:
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....
Как только откроете границу - потери восполнятся Только не забывайте вовремя народные новости подкидывать
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