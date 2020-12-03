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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40446
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
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За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей в двух соседних регионах труда не составило.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13433
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:35
#1
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Цитата:
Поэтому в крупных магазинах и учреждениях люди ответственно надевают эти средства защиты

Дело не в ответственности, а в том что магазины имеют право не обслуживать покупателя без маски. Хотя это тоже глупо - весь торговый зал можно пройти без маски, а на кассе надеть.
Цитата:
Не были замечены в Челябинске и все те карантинные обременения, которые с легкой руки наших санврачей навешаны в непростое финансовое время на предпринимателей: санитайзеры

Санитайзеры везде есть, вроде. Остального не видел, да.

Цитата:
соседей работают школы, колледжи, вузы,

Тут вообще интересно - под новостями о коронавирусе есть комментарии с требованиями перейти на дистант и всё это позакрывать.

Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:38
#2
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Цитата:
что крах экономики региона в результате тотальных ограничений станет более тяжелым последствием пандемии, чем неразумный подход к карантину

А я об этом с марта или апреля многократно говорил. ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1875
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:41
#3
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Ждём главного нурлыбота, который курирует сей форум. Сейчас обоснует что Юджин дурак, ничего не понимающий в безопасности. Что соседи россияне и далекие канадцы тоже дураки.

[Исправлено: юля елиссева, 03.12.2020 - 09:44]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9805
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:44
#4
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Если автор призывает ходить без масок,
Отменить локдауны, карантины, делать вид что ничего не происходит, то это вообще ни в какие сани.
Когда кто то из родственников, знакомых
Ляжет под ивл и хорошо если вылезет из под него, а может нет, тогда придет понимание. Я уверен в этом.
А то орут тут на форуме, долбоящеры мол не дают по ресторанам по ночам ходить и подобное. Таких вообще закрывать надо в затоболовке.
Да и в России в разных регионах по разному, некоторые в локдауне сидят постоянно.
А //медицина оставляет желать лучшего//
Можно отнести к любой стране мира.
А сейчас понять-коронавирус не лечится,
А лечат симптомы, к этому пониманию
Пришли похоже только к осени, и это действительно работает.
Из за ивл много же людей умерло в мире
Весной особенно.
А сейчас остановить распоространение можно только карантинами и локдаунами.
Ограничить по крайней мере.
В мире других вариантов не видят.
Ну кроме пары стран.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:47
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Ждём нурлыботов, сейчас обоснуют что Юджин дурак, ничего не понимающий.

Дык Евгений просто констатирует факты: как в Челябинске, и как в Кустанае.

Кстати, одного нурлыбота я беру на себя - я для него в названии города пасхалку спрятал, ему уже будет не до статьи :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:52
#6
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Россия может себе позволить карантин на расслабоне, у них уже вакцина своя есть, на этой неделе начинают вакцинацию. А там где нет вакцины, где периодически таможня пресекает вывоз защитных средств - только и остается что под замок амбарный всех сажать :-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7054
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:56
#7
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Цитата:
alex_60:
Если автор призывает ходить без масок,

не призывает, а сравнивает атмосферу жития при сходных статистических данных.
Когда в одном случае можно избежать массовый психоз коронабесия, а в другом - запугивание неоправданно высокими штрафами как способ "профилактики" для прикрытия своей профнепригодности.

Цитата:
Victor Yang:
Что, Евгений, - ты уже тоже поуехавший? Или так - по работе?

не угадал )
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5949
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 09:58
#8
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Цитата-/Сейчас обоснует что Юджин дурак, ничего не понимающий в безопасности. Что соседи россияне и далекие канадцы тоже дураки./




По порядку




Юля Елисеева бородатая дядька под ником девушки отыгрывает здесь клоуна) чек


Юджин в этом вопросе прав но и не прав одновременно чек

Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....чек

Канадцы естественно д****и просто потомучто своего амбассадора тут держат чек)


Время покажет кто был прав в данном карантинном вопросе
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5949
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:00
#9
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Цитата-/Россия может себе позволить карантин на расслабоне, у них уже вакцина своя есть, на этой неделе начинают вакцинацию./


Ха-ха-ха-ха-хахаха



Цитата-/А там где нет вакцины, где периодически таможня пресекает вывоз защитных средств - только и остается что под замок амбарный всех сажать/


В Канаде сделали вакцину?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:03
#10
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Цитата:
юля елиссева:
далекие канадцы тоже дураки.

У нас тут свои приколы - противостояние науки и религии. Санитарные врачи запретили посещение обьектов культа. Церковь помаялась, и зашарила вести службу на стоянке перед церковью, сидя в машине, с трансляцией церемонии на большой экран и со звуком на ФМ волнах - классика уличных кинотеатров. Санитарные врачи прочухали это и тоже запретили. :lol: Дальше хохма: особо упоротые восприняли это как вызов, и стали с особым усердием посещать уличные службы. А санитары с полисяями ловят теперь прихожан тепленькими, пока те пописать бегают - :lol: :lol: Штрафы дурные - около 1400 с человека и 5000 с церкви :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:06
#11
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Цитата:
abaika95:
В Канаде сделали вакцину?)

Нет, сидим под амбарным замком, ждем))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8937
Евгений ПОЛУЯНОВ: Страх - это по-нашему!
Отправлено: 03.12.20 - 10:08
#12
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Цитата:
abaika95:
Карантин в России ничего хорошего не показал,люди мрут пачками вчера был антирекорд 569 человека за сутки.....

Как только откроете границу - потери восполнятся :-) Только не забывайте вовремя народные новости подкидывать :lol:
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