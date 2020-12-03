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Коты, забираясь туда, когтями разрывают рубероид.

Ну наконец-то нашли главную, самую главную причину всего, что происходит!Цитата:Это именно когтистые коты виноваты в состоянии труб!Трубы как несчастные мышки-норушки вылезли из земли справедливо опасаясь стать кошачьим завтраком, и явно хотели убежать от когтистых котов, но просто не успели!Обязательно поделитесь этим открытием с чиновниками, а то вдруг абайку по дороге с распечаткой поймают коты!И ведь не случайно они назвали компанию Котэк!Как же никто не догадался?Так то теперь абсолютно понятно, что если весь город завален мусором - это коты сгрызли контейнеры и растерзали когтями мусоровозы! И всё теперь валяется у трансформаторных где любят греться коты!Дороги сплошной коток - это акимат неуиновный!Коты унесли весь песок в свои лотки! Автобусы не ходят - это коты!Все деревья по городу стоят погрызанные - это не акиматские воришки осваивали обрезку и очурбанили весь город за деньги бюджета! Это коты коготки точили!В общем во всём виноваты коты!Граждане чиновники и их бдительные представители на форуме должны предупредить граждан, что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают!Это неправда!Это всё нарисованно! Художники, наверное уехавшие, так специально рисуют, чтоб опорочить костанайских чиновников!