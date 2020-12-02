Re: Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект...

Отправлено: - 07:56

Мне иногда вообще не понятно как просидевшая в отделкадрах и бухгалтериях при МВД или той же пожарке или военной части тётенька в сорок пять идёт на пенсию. Она что воевала в бронежилете наравне с бойцами? Или вот свежий пример. Чел не имеет вообще ничего со строительством, но возглавил отдел строительства города, очень странно...