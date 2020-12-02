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Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект о реформе жилищной политики вынесли на обсуждение
Лестница доступности жилья и единая база очередников: проект о реформе жилищной политики вынесли на обсуждение
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