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Гражданский активист не на той козе к этим чиновникам подъезжает!Им нуно сразу говорить, вот там-то и там-то можно мюююююллллььььионово поосваивать, много!А потом только приезжим чиновникам дорогу показывать, где это находится.При этом показывать тоже нуно умеючи, если где-то ещё растут БОЛЬШИЕ красивые деревья - лучше этих улиц избегать, и деревья в сохранности останутся и внимание чиновников не переключится на более лёгкий способ потрошения бюджетов.Ну и вообще в качестве наглядного пособия есть прекрасный мультфильм.Называется "Главное хвост".В мультфильме, действие которого происходит в очень похожем регионе, Страус встречается с Грифом и на пути к "вооот столько вкусного" у них возникает общее дело!Мульт прямо в точности описывает как нуно посутпать в этой пустыне.