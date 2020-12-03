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≡ «Демонтировать или привести в норму»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40445
«Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 04:24
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Костанай, хоть и областной центр, но город, по мировым меркам, очень маленький. Тем не менее водители в часы пик уже и у нас застревают в пробках. По мнению гражданского активиста Ильяса САРСЕНБАЕВА, связано это не с ростом населения, а с многочисленными нарушениями на дорогах. Он попытался обратить внимание госорганов на беспорядок, но письменные обращения оставили без должного внимания. Корреспонденты «НГ» вместе с Ильясом проехали по самым показательным местам дорожного бардака и убедились: исправить проблемы, которые чреваты авариями, чиновники могут, было бы желание.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11307
Re: «Демонтировать или привести в норму»
Отправлено: 03.12.20 - 04:24
#1
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Гражданский активист не на той козе к этим чиновникам подъезжает!

Им нуно сразу говорить, вот там-то и там-то можно мюююююллллььььионово поосваивать, много!

А потом только приезжим чиновникам дорогу показывать, где это находится.
При этом показывать тоже нуно умеючи, если где-то ещё растут БОЛЬШИЕ красивые деревья - лучше этих улиц избегать, и деревья в сохранности останутся и внимание чиновников не переключится на более лёгкий способ потрошения бюджетов.
;-)
Ну и вообще в качестве наглядного пособия есть прекрасный мультфильм.
Называется "Главное хвост".
В мультфильме, действие которого происходит в очень похожем регионе, Страус встречается с Грифом и на пути к "вооот столько вкусного" у них возникает общее дело!
Мульт прямо в точности описывает как нуно посутпать в этой пустыне. :-)
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