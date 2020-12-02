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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40445
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
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Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни. И делают они это по-разному, оправдывая ожидания избирателей и преподнося сюрпризы.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
393
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:40
#15
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Цитата:
maxsaf:
Однозначно

В ямочку на берегу- может хоть кто-то дудочку сделает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:56
#16
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Цитата:
Я:
может хоть кто-то дудочку сделает

Иногда обсуждаем что-то, критикуем, а потом бац - и сработало, изменилось к лучшему. А потом думаешь - то ли ямок больше чем одна, то-ли дудочек много получилось. А может вовсе случайное совпадение. Но все равно приятно, если что-то меняется в лучшую сторону))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:59
#17
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Цитата:
но суть их была извращена уставом, в котором треть состава совета должны занимать чиновники. Остальную часть набирали из вчерашних чиновников и людей, припавших к бюджетной кормушке.

А внести изменения в устав реально? 8-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 12:08
#18
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Толку от общественных советов, если у нас акимы не выборные? И депутаты в Маслихат от области утверждаются акимом, а не выбираются населением. Без этого всё будет какой-то имитацией, борьбой со следствием, а не причиной.

Цитата:
maxsaf:
Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов


Это при условии, что они вообще собираются решать эти вопросы.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9800
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 12:57
#19
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Цитата:
maxsaf:
у вас первый камент с интервалом в одну минуту


нет, так нагло врать.
какая одна минута?
пять минут.
между постами.
ну это для вас похоже обычное дело.
в пять раз занизить, ну ни в какие рамки не лезет.
наверное мега с гига также путаете.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:01
#20
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Цитата:
alex_60:

У Абайки первый - 9:55, а у вас первый - 9:56. Разница в одну минуту, как я и сказал)Больше не шутите на тему, кто в какой кроватке спит :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:10
#21
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Цитата-/Больше не шутите на тему, кто в какой кроватке спит/



Ну вы явно в обкаканой что крутитесь вертитесь лишь бы что-то найти подозрительное,уже минуты высчитываем,дальше что? Буквы будем считать вдруг у нас с Алексом одниково?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:15
#22
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Цитата:
abaika95:
вдруг у нас с Алексом одниково?)

Может и одинаково, я не знаю. Тема серьезная,речь зашла за общественные советы при акимате, а вам тут писуны заморские мерещатся. :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
699
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 14:00
#23
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Автор серьезно решил, что кто- нибудь к нему прислушается? Типа имейте совесть? Ха-ха!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 14:01
#24
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Цитата:
Дантист:
Автор серьезно решил, что кто- нибудь к нему прислушается? Типа имейте совесть? Ха-ха!

Вода камень точит ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 15:46
#25
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Цитата-/Может и одинаково, я не знаю. Тема серьезная,речь зашла за общественные советы при акимате, а вам тут писуны заморские мерещатся/




Почему мерещатся? Вот вы писун заграничный) пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 21:45
#26
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Цитата:
abaika95:
пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)

Мне надо в общественный совет при акимате. Тогда толк будет))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2897
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 03.12.20 - 02:35
#27
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Цитата:
alex_60:
есть такие вонючие кадры,

----Как всегда - в своем амплуа. :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2897
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 03.12.20 - 03:52
#28
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Цитата:
abaika95:
и Гога

---Спасибо. Но уже как-то говорил , что сами разгребайте свое дер... ;-)
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