Прогноз на 5 дней
ясно-22°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40445
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 00:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома № 7 в 9-м микрорайоне Костаная проблемы с изоляцией на теплотрассе уже третий год.

- В этом месте все перешагивают трубу, - сообщил «НГ» житель дома № 7 Алимжан ДАНИЯРОВ.
Читать статью

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
Re: «Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 00:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему бы не сделать мостик?

Ну тогда и пандус. А лучше сразу полноценный переход с лифтом.
Вот почему у меня вокруг дома труб не видно, а вода есть? :-)
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11307
Re: «Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 03:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец-то нашли главную, самую главную причину всего, что происходит!
Цитата:
Коты, забираясь туда, когтями разрывают рубероид.

Это именно когтистые коты виноваты в состоянии труб! :lol: :lol:



Трубы как несчастные мышки-норушки вылезли из земли справедливо опасаясь стать кошачьим завтраком, и явно хотели убежать от когтистых котов, но просто не успели!
Обязательно поделитесь этим открытием с чиновниками, а то вдруг абайку по дороге с распечаткой поймают коты! :lol:
И ведь не случайно они назвали компанию Котэк! :-)
Как же никто не догадался?

Так то теперь абсолютно понятно, что если весь город завален мусором - это коты сгрызли контейнеры и растерзали когтями мусоровозы! И всё теперь валяется у трансформаторных где любят греться коты!

Дороги сплошной коток - это акимат неуиновный!
Коты унесли весь песок в свои лотки! Автобусы не ходят - это коты!

Все деревья по городу стоят погрызанные - это не акиматские воришки осваивали обрезку и очурбанили весь город за деньги бюджета! Это коты коготки точили! :lol:

В общем во всём виноваты коты!
:lol: :lol:



Граждане чиновники и их бдительные представители на форуме должны предупредить граждан, что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают!
Это неправда!
Это всё нарисованно! Художники, наверное уехавшие, так специально рисуют, чтоб опорочить костанайских чиновников! :lol:

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8929
«Оденем «голые» трубы». В одном доме с офисом ПКСК
Отправлено: 03.12.20 - 04:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
что кто-то уехавший распростнаняет слухи, что якобы в цивилизованных странах трубы закапыавают! Это неправда!

Я пожалуй еще вокруг дома похожу, трубы поищу - мож просто не заметил) ну не могли же их в землю закопать))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS