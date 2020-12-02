Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40445
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни. И делают они это по-разному, оправдывая ожидания избирателей и преподнося сюрпризы.
Читать новость
Читать новость
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 393
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:40
Цитата:
В ямочку на берегу- может хоть кто-то дудочку сделает
maxsaf:
Однозначно
Однозначно
В ямочку на берегу- может хоть кто-то дудочку сделает
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:56
Цитата:
Иногда обсуждаем что-то, критикуем, а потом бац - и сработало, изменилось к лучшему. А потом думаешь - то ли ямок больше чем одна, то-ли дудочек много получилось. А может вовсе случайное совпадение. Но все равно приятно, если что-то меняется в лучшую сторону))
Я:
может хоть кто-то дудочку сделает
может хоть кто-то дудочку сделает
Иногда обсуждаем что-то, критикуем, а потом бац - и сработало, изменилось к лучшему. А потом думаешь - то ли ямок больше чем одна, то-ли дудочек много получилось. А может вовсе случайное совпадение. Но все равно приятно, если что-то меняется в лучшую сторону))
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:59
Цитата:
А внести изменения в устав реально?
но суть их была извращена уставом, в котором треть состава совета должны занимать чиновники. Остальную часть набирали из вчерашних чиновников и людей, припавших к бюджетной кормушке.
А внести изменения в устав реально?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1057
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 12:08
Толку от общественных советов, если у нас акимы не выборные? И депутаты в Маслихат от области утверждаются акимом, а не выбираются населением. Без этого всё будет какой-то имитацией, борьбой со следствием, а не причиной.
Цитата:
Это при условии, что они вообще собираются решать эти вопросы.
Цитата:
maxsaf:
Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов
Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов
Это при условии, что они вообще собираются решать эти вопросы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9800
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 12:57
Цитата:
нет, так нагло врать.
какая одна минута?
пять минут.
между постами.
ну это для вас похоже обычное дело.
в пять раз занизить, ну ни в какие рамки не лезет.
наверное мега с гига также путаете.
maxsaf:
у вас первый камент с интервалом в одну минуту
у вас первый камент с интервалом в одну минуту
нет, так нагло врать.
какая одна минута?
пять минут.
между постами.
ну это для вас похоже обычное дело.
в пять раз занизить, ну ни в какие рамки не лезет.
наверное мега с гига также путаете.
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:01
Цитата:
У Абайки первый - 9:55, а у вас первый - 9:56. Разница в одну минуту, как я и сказал)Больше не шутите на тему, кто в какой кроватке спит
alex_60:
У Абайки первый - 9:55, а у вас первый - 9:56. Разница в одну минуту, как я и сказал)Больше не шутите на тему, кто в какой кроватке спит
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:10
Цитата-/Больше не шутите на тему, кто в какой кроватке спит/
Ну вы явно в обкаканой что крутитесь вертитесь лишь бы что-то найти подозрительное,уже минуты высчитываем,дальше что? Буквы будем считать вдруг у нас с Алексом одниково?)
Ну вы явно в обкаканой что крутитесь вертитесь лишь бы что-то найти подозрительное,уже минуты высчитываем,дальше что? Буквы будем считать вдруг у нас с Алексом одниково?)
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 13:15
Цитата:
Может и одинаково, я не знаю. Тема серьезная,речь зашла за общественные советы при акимате, а вам тут писуны заморские мерещатся.
abaika95:
вдруг у нас с Алексом одниково?)
вдруг у нас с Алексом одниково?)
Может и одинаково, я не знаю. Тема серьезная,речь зашла за общественные советы при акимате, а вам тут писуны заморские мерещатся.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 699
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 14:00
Автор серьезно решил, что кто- нибудь к нему прислушается? Типа имейте совесть? Ха-ха!
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 14:01
Цитата:
Вода камень точит
Дантист:
Автор серьезно решил, что кто- нибудь к нему прислушается? Типа имейте совесть? Ха-ха!
Автор серьезно решил, что кто- нибудь к нему прислушается? Типа имейте совесть? Ха-ха!
Вода камень точит
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 15:46
Цитата-/Может и одинаково, я не знаю. Тема серьезная,речь зашла за общественные советы при акимате, а вам тут писуны заморские мерещатся/
Почему мерещатся? Вот вы писун заграничный) пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)
Почему мерещатся? Вот вы писун заграничный) пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 21:45
Цитата:
Мне надо в общественный совет при акимате. Тогда толк будет))
abaika95:
пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)
пишите и пишите здесь а толку ноль) ещё в критики себя записал)
Мне надо в общественный совет при акимате. Тогда толк будет))
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 03.12.20 - 02:35
Цитата:
----Как всегда - в своем амплуа.
alex_60:
есть такие вонючие кадры,
есть такие вонючие кадры,
----Как всегда - в своем амплуа.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 03.12.20 - 03:52
Цитата:
---Спасибо. Но уже как-то говорил , что сами разгребайте свое дер...
abaika95:
и Гога
и Гога
---Спасибо. Но уже как-то говорил , что сами разгребайте свое дер...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать