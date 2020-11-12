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≡ Новости иммиграции Канады
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40444
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 12.11.20 - 11:33
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<b>В течение ближайших 3-х лет Канада планирует принять до 1,2 миллиона иммигрантов. Правительство Канады намерено предпринимать необходимые меры, чтобы стимулировать приток иностранцев в страну. Власти Канады рассчитывают в течение трех ближайших лет принять 1,2 млн иммигрантов на постоянное местожительство.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Re: Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 16:34
#15
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Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать ;-) Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.

Цитата:
maxsaf:
Это при почти закрытых границах


Это наверное официально оформленные (отказавшиеся от гражданства), выехавших и работающих там может быть больше в разы. Есть и такие, кто работает в России, но смог 42500 получить :lol: С год назад была статья, что Казахстан обогнал другие страны СНГ по трудовым мигрантам в России. И это явно не 40000 человек.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 16:55
#16
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Потратил 10 минут своей жизни и нашел русскоязычные форумы Канады )



Теперь я знаю во что хочет превратить наш уютный форум Макс и поуеховшие
И уже потихоньку это делают

Это что-то с чем-то)


Сидят "обиженные" в основном кстати люди на букву х... И поливают грязью по порядку:


1) экономику России
2) политику России
3) лично Путина
4) другие страны откуда приехали
5) "русских"- ватников
6)иммигрантов в Канаде
7)отдельно арабов и пакистанцев с афганцами
8) правительство Канады что ввозит дешёвую раб силу когда тут "местным" х...не всегда работа есть
9) Францию и Англию за то что ввезла себе арабов с пакистанцами)



Об чем эти форумы?

Да не об чем,чисто площадки для нытиков
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:18
#17
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Цитата:
Тот самый:
Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.

Сложность сейчас одна - язык. Причем по разным программам разные требования. Есть программы городов, провинций и федеральная. Самые низкие требования к языку - по программе городов, там зависит от профессий. Чем проще профессия - тем ниже требования к языку. Самый низкий проходной балл - 4 по ИЕЛТС или по своей канадской системе. Если этот вариант проходит - остальные требования - фигня.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:20
#18
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Цитата:
Тот самый:
Вы бы блог завели

Я эту новость тут запостил только в ответ на Абайкину. Он продолжит - и я продолжу. Он блог заведет - и я блог заведу. Пока он притих, дальше видно будет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:23
#19
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Цитата:
abaika95:
Да не об чем,чисто площадки для нытиков

Можете на любом канадском форуме зарегать аккаунт и развлекаться, как я на этом. Я не против :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:25
#20
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Цитата:
abaika95:
превратить наш уютный форум

С каких это пор он ваш?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:27
#21
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Цитата-/Можете на любом канадском форуме зарегать аккаунт и развлекаться, как я на этом. Я не против/



А зачем мне это?)




Цитата-/С каких это пор он ваш?/


А чей он?) Американский?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:29
#22
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Цитата:
abaika95:
А чей он?) Американский?)

Крым - крымчан, форум - форумчан)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:30
#23
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Цитата-/Крым - крымчан, форум - форумчан)/



Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум


Контекст?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:36
#24
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Цитата:
abaika95:
Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум

Сорян, мне показалось ;-)
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