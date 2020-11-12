Отправлено: - 21:18

Тот самый:

Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.

Цитата:Сложность сейчас одна - язык. Причем по разным программам разные требования. Есть программы городов, провинций и федеральная. Самые низкие требования к языку - по программе городов, там зависит от профессий. Чем проще профессия - тем ниже требования к языку. Самый низкий проходной балл - 4 по ИЕЛТС или по своей канадской системе. Если этот вариант проходит - остальные требования - фигня.