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Новости иммиграции Канады
Новости иммиграции Канады
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40444
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 12.11.20 - 11:33
<b>В течение ближайших 3-х лет Канада планирует принять до 1,2 миллиона иммигрантов. Правительство Канады намерено предпринимать необходимые меры, чтобы стимулировать приток иностранцев в страну. Власти Канады рассчитывают в течение трех ближайших лет принять 1,2 млн иммигрантов на постоянное местожительство.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1057
Re: Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 16:34
Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.
Цитата:
Это наверное официально оформленные (отказавшиеся от гражданства), выехавших и работающих там может быть больше в разы. Есть и такие, кто работает в России, но смог 42500 получить С год назад была статья, что Казахстан обогнал другие страны СНГ по трудовым мигрантам в России. И это явно не 40000 человек.
Цитата:
maxsaf:
Это при почти закрытых границах
Это при почти закрытых границах
Это наверное официально оформленные (отказавшиеся от гражданства), выехавших и работающих там может быть больше в разы. Есть и такие, кто работает в России, но смог 42500 получить С год назад была статья, что Казахстан обогнал другие страны СНГ по трудовым мигрантам в России. И это явно не 40000 человек.
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 16:55
Потратил 10 минут своей жизни и нашел русскоязычные форумы Канады )
Теперь я знаю во что хочет превратить наш уютный форум Макс и поуеховшие
И уже потихоньку это делают
Это что-то с чем-то)
Сидят "обиженные" в основном кстати люди на букву х... И поливают грязью по порядку:
1) экономику России
2) политику России
3) лично Путина
4) другие страны откуда приехали
5) "русских"- ватников
6)иммигрантов в Канаде
7)отдельно арабов и пакистанцев с афганцами
8) правительство Канады что ввозит дешёвую раб силу когда тут "местным" х...не всегда работа есть
9) Францию и Англию за то что ввезла себе арабов с пакистанцами)
Об чем эти форумы?
Да не об чем,чисто площадки для нытиков
Теперь я знаю во что хочет превратить наш уютный форум Макс и поуеховшие
И уже потихоньку это делают
Это что-то с чем-то)
Сидят "обиженные" в основном кстати люди на букву х... И поливают грязью по порядку:
1) экономику России
2) политику России
3) лично Путина
4) другие страны откуда приехали
5) "русских"- ватников
6)иммигрантов в Канаде
7)отдельно арабов и пакистанцев с афганцами
8) правительство Канады что ввозит дешёвую раб силу когда тут "местным" х...не всегда работа есть
9) Францию и Англию за то что ввезла себе арабов с пакистанцами)
Об чем эти форумы?
Да не об чем,чисто площадки для нытиков
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:18
Цитата:
Сложность сейчас одна - язык. Причем по разным программам разные требования. Есть программы городов, провинций и федеральная. Самые низкие требования к языку - по программе городов, там зависит от профессий. Чем проще профессия - тем ниже требования к языку. Самый низкий проходной балл - 4 по ИЕЛТС или по своей канадской системе. Если этот вариант проходит - остальные требования - фигня.
Тот самый:
Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.
Вы бы блог завели, да рассказали с чего начинать Потому что программ у Канады много и всё-таки непростые.
Сложность сейчас одна - язык. Причем по разным программам разные требования. Есть программы городов, провинций и федеральная. Самые низкие требования к языку - по программе городов, там зависит от профессий. Чем проще профессия - тем ниже требования к языку. Самый низкий проходной балл - 4 по ИЕЛТС или по своей канадской системе. Если этот вариант проходит - остальные требования - фигня.
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:20
Цитата:
Я эту новость тут запостил только в ответ на Абайкину. Он продолжит - и я продолжу. Он блог заведет - и я блог заведу. Пока он притих, дальше видно будет
Тот самый:
Вы бы блог завели
Вы бы блог завели
Я эту новость тут запостил только в ответ на Абайкину. Он продолжит - и я продолжу. Он блог заведет - и я блог заведу. Пока он притих, дальше видно будет
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:23
Цитата:
Можете на любом канадском форуме зарегать аккаунт и развлекаться, как я на этом. Я не против
abaika95:
Да не об чем,чисто площадки для нытиков
Да не об чем,чисто площадки для нытиков
Можете на любом канадском форуме зарегать аккаунт и развлекаться, как я на этом. Я не против
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 02.12.20 - 21:25
Цитата:
С каких это пор он ваш?))
abaika95:
превратить наш уютный форум
превратить наш уютный форум
С каких это пор он ваш?))
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:27
Цитата-/Можете на любом канадском форуме зарегать аккаунт и развлекаться, как я на этом. Я не против/
А зачем мне это?)
Цитата-/С каких это пор он ваш?/
А чей он?) Американский?)
А зачем мне это?)
Цитата-/С каких это пор он ваш?/
А чей он?) Американский?)
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:29
Цитата:
Крым - крымчан, форум - форумчан)
abaika95:
А чей он?) Американский?)
А чей он?) Американский?)
Крым - крымчан, форум - форумчан)
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:30
Цитата-/Крым - крымчан, форум - форумчан)/
Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум
Контекст?
Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум
Контекст?
Новости иммиграции Канады
Отправлено: 03.12.20 - 00:36
Цитата:
Сорян, мне показалось
abaika95:
Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум
Ну я вроде так и говорил) наш уютный форум
Сорян, мне показалось
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