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≡ Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40444
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
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С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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kholodai
§ kholodai
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.09.10
Сообщений:
12
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 22:11
#45
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А что вы хотите,валидаторы,уменьшение прибыли,недавно стал участником разговора,что все водители уволятся до 1 января,будем ходить пешком,на своих двоих или на такси,у кого есть деньги
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13432
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:51
#46
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Цитата:
kholodai:
валидаторы,уменьшение прибыли

Да с чего это валидаторы - это уменьшение прибыли? Мало того - прибыли будет больше, учитывая что какой-то процент населения будет ездить за наличные по 150 тенге. А вот в карман ежедневно класть себе точно не смогут.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
47
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 22:54
#47
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Цитата:
Muad Dib:
Вот каждого посадить за руль автобуса в гололед, дать смену отработать, и пусть потом умничает в комментариях про неблагодарность

В каждой работе есть свои трудности. Можно подумать, что водители не знали, что придётся в гололёд работать. Или мы живем в тропиках, и они даже не предполагали, что здесь зима бывает.
Если взялся работать, то работать надо на совесть. А они чуть- что сразу ныть и жаловаться начинают, то не так и это не так. Мужики называется, сильный пол.
Без чаевых работает 80% населения Костаная и на ту з/пл, которая у них есть. А то как будто если они уволятся то сразу найдут работу с большой з/пл и с чаевыми?
Вот и начинают водители грубить пассажирам, вымещая на них злость от тех "несправедливостей" в которых они вынуждены работать благодаря сегодняшним реалиям. Или материться на весь автобус, если какой-то другой водитель или пешеход неправильно ведёт себя на дороге по их мнению, а пассажиры сидят это и слушают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:54
#48
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Цитата:
Victor Yang:
это уменьшение прибыли?

Это уменьшение левака)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13432
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:59
#49
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Цитата:
maxsaf:
Это уменьшение левака)

Вот именно. Нужно называть вещи своими именами.
Цитата:
kholodai: недавно стал участником разговора,что все водители уволятся до 1 января
Это водители-аналитики сделали такой вывод?

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2020 - 23:02]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5991
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:22
#50
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Нужно ещё в акиматах и правительстве валидаторы поставить. Может тоже поможет сократить левак :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:33
#51
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Цитата:
elektron:
Нужно ещё в акиматах и правительстве валидаторы поставить. Может тоже поможет сократить левак

Не, там нужна другая тема - ее пацаны из НУ разработали, на основе ИИ, нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить ))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13432
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:39
#52
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Цитата:
maxsaf:
нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить

У казахов и с ней общие родственники найдутся ;-) :lol: . Не в обиду))).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:00
#53
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Цитата:
Victor Yang:

Попадете к Абайке в немилость, как остальные поуехавшие)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:25
#54
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Цитата-/Попадете к Абайке в немилость, как остальные поуехавшие)/


За что?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:25
#55
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Цитата:
abaika95:
За что?

За шутки))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5947
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:29
#56
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Цитата-/За шутки/



Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8927
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:31
#57
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Убрал во флуд

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 00:33]
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