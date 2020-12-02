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Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40444
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.09.10
- Сообщений:
- 12
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 22:11
А что вы хотите,валидаторы,уменьшение прибыли,недавно стал участником разговора,что все водители уволятся до 1 января,будем ходить пешком,на своих двоих или на такси,у кого есть деньги
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:51
Цитата:
Да с чего это валидаторы - это уменьшение прибыли? Мало того - прибыли будет больше, учитывая что какой-то процент населения будет ездить за наличные по 150 тенге. А вот в карман ежедневно класть себе точно не смогут.
kholodai:
валидаторы,уменьшение прибыли
валидаторы,уменьшение прибыли
Да с чего это валидаторы - это уменьшение прибыли? Мало того - прибыли будет больше, учитывая что какой-то процент населения будет ездить за наличные по 150 тенге. А вот в карман ежедневно класть себе точно не смогут.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 47
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 22:54
Цитата:
В каждой работе есть свои трудности. Можно подумать, что водители не знали, что придётся в гололёд работать. Или мы живем в тропиках, и они даже не предполагали, что здесь зима бывает.
Если взялся работать, то работать надо на совесть. А они чуть- что сразу ныть и жаловаться начинают, то не так и это не так. Мужики называется, сильный пол.
Без чаевых работает 80% населения Костаная и на ту з/пл, которая у них есть. А то как будто если они уволятся то сразу найдут работу с большой з/пл и с чаевыми?
Вот и начинают водители грубить пассажирам, вымещая на них злость от тех "несправедливостей" в которых они вынуждены работать благодаря сегодняшним реалиям. Или материться на весь автобус, если какой-то другой водитель или пешеход неправильно ведёт себя на дороге по их мнению, а пассажиры сидят это и слушают.
Muad Dib:
Вот каждого посадить за руль автобуса в гололед, дать смену отработать, и пусть потом умничает в комментариях про неблагодарность
Вот каждого посадить за руль автобуса в гололед, дать смену отработать, и пусть потом умничает в комментариях про неблагодарность
В каждой работе есть свои трудности. Можно подумать, что водители не знали, что придётся в гололёд работать. Или мы живем в тропиках, и они даже не предполагали, что здесь зима бывает.
Если взялся работать, то работать надо на совесть. А они чуть- что сразу ныть и жаловаться начинают, то не так и это не так. Мужики называется, сильный пол.
Без чаевых работает 80% населения Костаная и на ту з/пл, которая у них есть. А то как будто если они уволятся то сразу найдут работу с большой з/пл и с чаевыми?
Вот и начинают водители грубить пассажирам, вымещая на них злость от тех "несправедливостей" в которых они вынуждены работать благодаря сегодняшним реалиям. Или материться на весь автобус, если какой-то другой водитель или пешеход неправильно ведёт себя на дороге по их мнению, а пассажиры сидят это и слушают.
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:54
Цитата:
Это уменьшение левака)
Victor Yang:
это уменьшение прибыли?
это уменьшение прибыли?
Это уменьшение левака)
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 22:59
Цитата:
Вот именно. Нужно называть вещи своими именами.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2020 - 23:02]
maxsaf:
Это уменьшение левака)
Это уменьшение левака)
Вот именно. Нужно называть вещи своими именами.
Цитата:
kholodai: недавно стал участником разговора,что все водители уволятся до 1 январяЭто водители-аналитики сделали такой вывод?
[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2020 - 23:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5991
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:22
Нужно ещё в акиматах и правительстве валидаторы поставить. Может тоже поможет сократить левак
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:33
Цитата:
Не, там нужна другая тема - ее пацаны из НУ разработали, на основе ИИ, нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить ))
elektron:
Нужно ещё в акиматах и правительстве валидаторы поставить. Может тоже поможет сократить левак
Нужно ещё в акиматах и правительстве валидаторы поставить. Может тоже поможет сократить левак
Не, там нужна другая тема - ее пацаны из НУ разработали, на основе ИИ, нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить ))
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 23:39
Цитата:
У казахов и с ней общие родственники найдутся . Не в обиду))).
maxsaf:
нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить
нейросеть против списывания на экзаменах, анализирует движения глаз, подозрительные жесты, движения. Чуть Переобучить и будет коррупционеров ловить
У казахов и с ней общие родственники найдутся . Не в обиду))).
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:00
Цитата:
Попадете к Абайке в немилость, как остальные поуехавшие)
Victor Yang:
Попадете к Абайке в немилость, как остальные поуехавшие)
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:25
Цитата-/Попадете к Абайке в немилость, как остальные поуехавшие)/
За что?
За что?
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:25
Цитата:
За шутки))
abaika95:
За что?
За что?
За шутки))
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:29
Цитата-/За шутки/
Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)
Шутки бывают смешные а бывают нет,это ещё зависит от того кто шутит и как шутит)
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 03.12.20 - 00:31
Убрал во флуд
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 00:33]
[Исправлено: maxsaf, 03.12.2020 - 00:33]
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