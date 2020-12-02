Отправлено: - 22:54

Muad Dib:

Вот каждого посадить за руль автобуса в гололед, дать смену отработать, и пусть потом умничает в комментариях про неблагодарность

Цитата:В каждой работе есть свои трудности. Можно подумать, что водители не знали, что придётся в гололёд работать. Или мы живем в тропиках, и они даже не предполагали, что здесь зима бывает.Если взялся работать, то работать надо на совесть. А они чуть- что сразу ныть и жаловаться начинают, то не так и это не так. Мужики называется, сильный пол.Без чаевых работает 80% населения Костаная и на ту з/пл, которая у них есть. А то как будто если они уволятся то сразу найдут работу с большой з/пл и с чаевыми?Вот и начинают водители грубить пассажирам, вымещая на них злость от тех "несправедливостей" в которых они вынуждены работать благодаря сегодняшним реалиям. Или материться на весь автобус, если какой-то другой водитель или пешеход неправильно ведёт себя на дороге по их мнению, а пассажиры сидят это и слушают.