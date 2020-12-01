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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 317 из 317«1...315316317
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 21:37
#4741
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Цитата:
alex_60:
Запиши в блокнотик-в Германии опасно ходить по тротуарам.

Не знаю, только пришёл из центра.

Всё нормально. Вот бензин - привезли... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 22:53
#4742
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Цитата:
alex_60:
а стакан кефира перед сном записано?

За кефир, Барбара - отвечает... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.12.20 - 20:49
#4743
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Поспал немного. Проснулся.

Сок свежевыжатый - выпил. Вкусно... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.12.20 - 21:51
#4744
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Хорошо, что скоро документы не надо будет,

с собой - возить. Можно же их - потерять... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8915
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.12.20 - 21:53
#4745
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Цитата:
drakon:
Можно же их - потерять...

По пьяни :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8915
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.12.20 - 21:56
#4746
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Капец тут строго стало. После 10-ти никто не выходит. Даже на форум)) Штрафы наверное высокие))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.12.20 - 22:00
#4747
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Цитата:
maxsaf:
Штрафы наверное высокие))

Молчание - Золото, наверное
их - принцип... :lol: ;-)
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