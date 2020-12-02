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≡ В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40442
В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
Отправлено: 02.12.20 - 21:57
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С 3-го по 5 декабря снег можно ожидать только в некоторых районах Костанайской области. И то в небольших объёмах. При этом ночи морозные - температура в пределах -22...-27 градусов, зато дни тёплые. И ветра сильного не обещают.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20530
Re: В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
Отправлено: 02.12.20 - 21:57
#1
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По фотографии - видно.
Что автобусники - бастуют... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8915
Re: В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
Отправлено: 02.12.20 - 21:58
#2
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Цитата:
drakon:
По фотографии - видно. Что автобусники - бастуют...

Или валидаторы не работают, а налички нету))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8915
В Костанае без осадков - Как изменится погода за 3 дня
Отправлено: 02.12.20 - 22:04
#3
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Цитата:
drakon:

Это же Альфараби (Ленина) перед драмтеатром, там только для пешеходов вообще то)))
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