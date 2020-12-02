Отправлено: - 21:57

С 3-го по 5 декабря снег можно ожидать только в некоторых районах Костанайской области. И то в небольших объёмах. При этом ночи морозные - температура в пределах -22...-27 градусов, зато дни тёплые. И ветра сильного не обещают.