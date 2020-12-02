Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
 
 
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40442
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 15:51
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего этот тендер. Дальше лирика: забастовки, разборки, зарплата, новые автобусы и прочее - это внутреннее дело этого самого перевозчика. Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 16:42
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А водителем надо было итальянскую забастовку замутить,когда на работу вышли все но плату за проезд бы не брали))


Это японская. Итальянская - это когда начинают щепетильно соблюдать все требования регламентов, инструкций и пр. бюрократию и... любая компания встаёт.

Цитата:
ladas:
Прикладываю карту к валидатору, и ... ничего. Раздается резкий звук не прошедшей транзакции, второй раз тоже самое. Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя".


А вроде ж проезд в подарок, если не работает?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13428
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 17:17
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководство фирмы переобулось. Газета с голубой шапкой написала что водители сливали некачественное топливо (оно замерзло) и немного спорили по стоимости путёвки.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7610
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 17:36
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотели дешёвый проезд,получайте.
Чего-то требовать можно тогда, когда платишь деньги.
Цитата:
ACROS:
Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего

Да этот тендер 15 раз срывался из за того, что не было желающих учавствовать,потом с горем пополам заключили договор.
Цитата:
ACROS:
Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.

Ну и что?Так кто работать то будет?
Вы ,что думаете там очередь стоит из желающих ,задарма вас катать?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 17:46
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Газета с голубой шапкой


Для той газеты вообще не удивительно. Они умеют всё перевернуть наоборот. Например, про низко установленные знаки по Жастар написали, что подрядчик переживал за водителей и поэтому поставили знаки на уровне их глаз :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 18:44
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
15 раз срывался

Да хоть двадцать. Задача властей - сделать условия тендера привлекательным. Если это ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ услуга - субсидировать за счёт государства.

Цитата:
Добринцофф:
кто работать то будет


Если условия тендера невыгодны бизнесу, он туда не пойдет. В автоперевозках неглупые люди - всё просчитали наперёд. Причина, надо думать в другом.

quote]Добринцофф:
задарма вас катать?

Лет тридцать уже не пользовался общественным транспортом.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
502
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:45
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas
Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя". Источник:


Я в следующий раз приложу ему в лоб за такие слова :-x
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13428
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:57
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
следующий раз приложу ему в лоб за такие слова

Ничего никому не надо прикладывать. Не работает - его проблемы. Значит, должен довезти бесплатно и не брать других пассажиров.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9800
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:59
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
приложу ему в лоб за такие слова


И получишь монтировкой по черепушке.
А потом тебе сделают укол в голову.
Херой блин.

[Исправлено: alex_60, 02.12.2020 - 19:00]
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
502
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 19:38
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex, а в чем проблема? ты, что-ли тот водитель? Если нет, чего впрягаешься
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9800
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 20:40
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ты, что-ли тот водитель


Не, не водитель.
Непонятно, зачем избивать водителя.
Есть правила оплаты. Через валидатор.
И действия в случае его неработоспособности.проезд бесплатно.
Но так как система не введена в действие, планируется на январь,
То правила пока не действуют.
Так что имейте в кармане мелочь.
Насколько слышал, каспи карта работает,
А вот атф вроде нет.
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
89
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 20:48
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот каждого посадить за руль автобуса в гололед, дать смену отработать, и пусть потом умничает в комментариях про неблагодарность :lol:
Профайл Посетить вебсайт
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5987
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 21:22
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как быстро то водители "сдулись" без каждый день "чаевых" домой приходить. За "голую" зарплату не работается? :-o
Заодно и перевозчик узнает хоть наконец, сколько до него "недоходит". ;-)

[Исправлено: elektron, 02.12.2020 - 16:23]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8915
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 21:29
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Заодно и перевозчик узнает хоть наконец, сколько до него "недоходит".

Поймет, что это очень дофига, и поднимет зарплату водителям))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5987
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 21:37
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поймет, что это очень дофига, и поднимет зарплату водителям))

Это уже будет следующая часть марлезонского балета. ;-)
И все потянутся в водители, и в дождь и гряз, в жару ,мороз и гололёд!
А пока, всё есть как есть. :-x
Профайл
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS