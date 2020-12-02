Отправлено: - 19:06

а долбоящерам и невдомёк, что между 2м и 3м пунктами дело лишь в занижении доходов.А вообще...в этой странезакончится деление людей на всевозможные градации?: будь то по доходам, по виду деятельности, по био.признакам, ИТД, ИТП.????Кто ответит на этот вопрос? Ждём.......