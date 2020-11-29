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≡ Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40441
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 17:58
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Независимости и Новому году.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9799
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 02.12.20 - 14:48
#15
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и все рассмеялись.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 02.12.20 - 15:14
#16
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Палата №6.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9799
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 02.12.20 - 15:35
#17
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Не знать когда Ленин умер.
Уровень образования на нуле.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20524
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 02.12.20 - 15:41
#18
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Цитата:
alex_60:
Не знать когда Ленин умер.

А ты знаешь, когда
Кобланды Батыр - родился?
Ленин в Казахстане,
кому нужен то?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 02.12.20 - 19:00
#19
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Не знал, что ( у некоторых) уровень образования оценивается знанием дат смертей личностей, хотя, скорее всего, они тоже далеки от этого.
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