Отправлено: - 16:42

abaika95:

А водителем надо было итальянскую забастовку замутить,когда на работу вышли все но плату за проезд бы не брали))

ladas:

Прикладываю карту к валидатору, и ... ничего. Раздается резкий звук не прошедшей транзакции, второй раз тоже самое. Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя".

Цитата:Это японская. Итальянская - это когда начинают щепетильно соблюдать все требования регламентов, инструкций и пр. бюрократию и... любая компания встаёт.Цитата:А вроде ж проезд в подарок, если не работает?