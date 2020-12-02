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Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40441
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1199
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 15:51
Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего этот тендер. Дальше лирика: забастовки, разборки, зарплата, новые автобусы и прочее - это внутреннее дело этого самого перевозчика. Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 16:42
Цитата:
Это японская. Итальянская - это когда начинают щепетильно соблюдать все требования регламентов, инструкций и пр. бюрократию и... любая компания встаёт.
Цитата:
А вроде ж проезд в подарок, если не работает?
abaika95:
А водителем надо было итальянскую забастовку замутить,когда на работу вышли все но плату за проезд бы не брали))
А водителем надо было итальянскую забастовку замутить,когда на работу вышли все но плату за проезд бы не брали))
Это японская. Итальянская - это когда начинают щепетильно соблюдать все требования регламентов, инструкций и пр. бюрократию и... любая компания встаёт.
Цитата:
ladas:
Прикладываю карту к валидатору, и ... ничего. Раздается резкий звук не прошедшей транзакции, второй раз тоже самое. Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя".
Прикладываю карту к валидатору, и ... ничего. Раздается резкий звук не прошедшей транзакции, второй раз тоже самое. Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя".
А вроде ж проезд в подарок, если не работает?
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 17:17
Руководство фирмы переобулось. Газета с голубой шапкой написала что водители сливали некачественное топливо (оно замерзло) и немного спорили по стоимости путёвки.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7610
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 17:36
Хотели дешёвый проезд,получайте.
Чего-то требовать можно тогда, когда платишь деньги.
Цитата:
Да этот тендер 15 раз срывался из за того, что не было желающих учавствовать,потом с горем пополам заключили договор.
Цитата:
Ну и что?Так кто работать то будет?
Вы ,что думаете там очередь стоит из желающих ,задарма вас катать?
Чего-то требовать можно тогда, когда платишь деньги.
Цитата:
ACROS:
Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего
Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего
Да этот тендер 15 раз срывался из за того, что не было желающих учавствовать,потом с горем пополам заключили договор.
Цитата:
ACROS:
Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.
Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.
Ну и что?Так кто работать то будет?
Вы ,что думаете там очередь стоит из желающих ,задарма вас катать?
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 17:46
Цитата:
Для той газеты вообще не удивительно. Они умеют всё перевернуть наоборот. Например, про низко установленные знаки по Жастар написали, что подрядчик переживал за водителей и поэтому поставили знаки на уровне их глаз
Victor Yang:
Газета с голубой шапкой
Газета с голубой шапкой
Для той газеты вообще не удивительно. Они умеют всё перевернуть наоборот. Например, про низко установленные знаки по Жастар написали, что подрядчик переживал за водителей и поэтому поставили знаки на уровне их глаз
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1199
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 18:44
Цитата:
Да хоть двадцать. Задача властей - сделать условия тендера привлекательным. Если это ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ услуга - субсидировать за счёт государства.
Цитата:
Если условия тендера невыгодны бизнесу, он туда не пойдет. В автоперевозках неглупые люди - всё просчитали наперёд. Причина, надо думать в другом.
quote]Добринцофф:
задарма вас катать?
Лет тридцать уже не пользовался общественным транспортом.
Добринцофф:
15 раз срывался
15 раз срывался
Да хоть двадцать. Задача властей - сделать условия тендера привлекательным. Если это ОБЩЕСТВЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ услуга - субсидировать за счёт государства.
Цитата:
Добринцофф:
кто работать то будет
кто работать то будет
Если условия тендера невыгодны бизнесу, он туда не пойдет. В автоперевозках неглупые люди - всё просчитали наперёд. Причина, надо думать в другом.
quote]Добринцофф:
задарма вас катать?
Лет тридцать уже не пользовался общественным транспортом.
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:45
Цитата:
Я в следующий раз приложу ему в лоб за такие слова
ladas
Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя". Источник:
Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя". Источник:
Я в следующий раз приложу ему в лоб за такие слова
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:57
Цитата:
Ничего никому не надо прикладывать. Не работает - его проблемы. Значит, должен довезти бесплатно и не брать других пассажиров.
electro:
следующий раз приложу ему в лоб за такие слова
следующий раз приложу ему в лоб за такие слова
Ничего никому не надо прикладывать. Не работает - его проблемы. Значит, должен довезти бесплатно и не брать других пассажиров.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9799
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 18:59
Цитата:
И получишь монтировкой по черепушке.
А потом тебе сделают укол в голову.
Херой блин.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2020 - 19:00]
electro:
приложу ему в лоб за такие слова
приложу ему в лоб за такие слова
И получишь монтировкой по черепушке.
А потом тебе сделают укол в голову.
Херой блин.
[Исправлено: alex_60, 02.12.2020 - 19:00]
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 19:38
alex, а в чем проблема? ты, что-ли тот водитель? Если нет, чего впрягаешься
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