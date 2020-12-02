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≡ "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40441
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 09:24
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Нурсултан Назарбаев отметил, что есть еще также несколько человек, почувствовавших его поддержу и помощь, но ответивших "черной неблагодарностью" и работающих против собственной страны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 09:24
#1
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Человек проворовался,его осудили а потом поставили в банк работать, я правильно понял? :lol: :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4279
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 10:43
#2
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Заморочили голову, один так говорит, другой тоже свое гнет. Очевидно у каждого своя аудитория и своя правда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5942
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
#3
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Цитата-/Человек проворовался,его осудили а потом поставили в банк работать, я правильно понял?/


Это называется дали шанс исправится)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 11:03
#4
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Цитата:
abaika95:
Это называется дали шанс исправится)

А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать? ))
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3749
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 13:16
#5
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Цитата:
"Разве вот Аблязов не является предателем? Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. А я при чем?

Цитата:
"Он сидел бы в тюрьме, а может, еще добавили бы. После этого просился, я его вернул в банк, и что он сделал? 7,5 миллиарда долларов перечислил, украл

На этом примере всю модель сегодняшнего Казахстана расписать можно.
Проблема в богатстве Казахстанской земли, пока есть что продать они будут продавать, а вот когда закончится тогда как крысы в бочке друг друга жрать начнут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 14:52
#6
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Цитата:
peshexod:
друг друга жрать начнут


Не думаю: они просто свалят за границу - бабки есть, недвижимость куплена, дети учаться за границей. Они все друг другу: сваты, куда, с одного рода, с одного ауыла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5942
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:11
#7
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Цитата-/А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать/



Если даже так то Аблязов получается редкостный дурак)



Цитата-/А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать/


Клан южных сильный но сейчас клан северных во власть прёт,у нас надо вместо партийной системы вводить систему кланов-западные,северные и южные)) вот тогда у нас электоральная борьба разыграется )
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:14
#8
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Цитата:
abaika95:
Это называется дали шанс исправится)


Ну, типа как алкаша взять на работу на ликёро-водочный (чтобы силу воли тренировал наверное?). И потом обвинить, что он к ректификационной колонне крантик привинтил и спирт сливал.

Причём, сам признаёт, что выпустили его из тюрьмы в обход действующего законодательства...

Цитата:
Поверьте, особенно казахскому ребенку жить за рубежом непросто


Наверное по внуку и дочерям судит? Одна в доме Шерлока Холмса в Лондоне страдает, вторая - в старинном замке в Швейцарии. Бедняжки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:20
#9
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Цитата:
abaika95:
электоральная


Мы же проиграем: один мандат на столько то тысяч избирателей - там плотность населения в разы выше чем на севере. И в представительских органах ИХ будет большинство - значит любой вопрос "северян" они однозначно "прокатят".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5942
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:31
#10
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Цитата-/значит любой вопрос "северян" они однозначно "прокатят"./




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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5942
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:32
#11
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Цитата-/Причём, сам признаёт, что выпустили его из тюрьмы в обход действующего законодательства./




Да по сути сам создал себе проблему сам и расхлебывает)
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
24
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 18:32
#12
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Говорит красиво, аж заслушаешься. Надо, дескать , бороться за нашу независимость. А кто загнал страну в эту зависимость? Кто правил государством? Практически все основные промышленные объекты в иностранном подчинении или по крайней мере с их участием. За годы правления внешний долг с 0 достиг 158 млрд долларов. Если ты лидер, то и сдай страну как и принял с нулевыми долгами. Так будет по честному. И про патриотизм тоже много шума. Надо с себя начинать, с близких родственников,чтобы там был этот патриотизм.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
502
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 18:54
#13
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А "ему" еще кто-то завидует?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
32
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 19:39
#14
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