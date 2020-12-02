Отправлено: - 17:02

требовать от водителя иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт – это, наверное, всё-таки прошлый век", – отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

maxsaf:

Лично меня не напрягает при себе иметь водительское удостоверение, и в бардачке возить техпаспорт)

Цитата:Давно пора. А то останавливают, обращаются по имени-отчеству (!) и спрашивают в этом доме живу или нет? И потом спрашивает посмотреть техпаспорт и права. Получается, спрашивает только для того, чтобы взять их в руку и оказывать дополнительное давление во время разговора.Цитата:У меня техпаспорт старого образца, в портмоне впритык прям входит. Или бывает надел другую куртку и потом весь день ездишь аккуратнее