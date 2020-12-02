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≡  Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на авто
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40441
Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на авто
Отправлено: 02.12.20 - 12:01
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Первый заместитель внутренних дел Марат Кожаев отметил, что техническое оснащение органов полиции позволяет оформлять все правонарушения на дороге с помощью планшетов. Все сведения о правонарушителях получают из базы данных МВД.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1199
Re: Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с...
Отправлено: 02.12.20 - 15:25
#15
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Цитата:
maxsaf:
копия


Да, лучше перебдеть чем недобдеть. Справки куча и еще: справка на справку что ОНА справка. Самый надёжный способ.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1057
Re: Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с...
Отправлено: 02.12.20 - 17:02
#16
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Цитата:
требовать от водителя иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт – это, наверное, всё-таки прошлый век", – отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.


Давно пора. А то останавливают, обращаются по имени-отчеству (!) и спрашивают в этом доме живу или нет? И потом спрашивает посмотреть техпаспорт и права. Получается, спрашивает только для того, чтобы взять их в руку и оказывать дополнительное давление во время разговора.

Цитата:
maxsaf:
Лично меня не напрягает при себе иметь водительское удостоверение, и в бардачке возить техпаспорт)


У меня техпаспорт старого образца, в портмоне впритык прям входит. Или бывает надел другую куртку и потом весь день ездишь аккуратнее :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7610
Re: Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с...
Отправлено: 02.12.20 - 17:49
#17
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Цитата:
maxsaf:
Лично меня не напрягает при себе иметь водительское удостоверение, и в бардачке возить техпаспорт)

Меня напрягает,зачем носить с собой,если можно не носить?
Документы можно потерять,могут украсть.
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