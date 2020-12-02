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≡ Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40440
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
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С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1196
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 15:51
#30
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Юджин прав: есть тендер, и есть ОБЯЗАННОСТИ выигравшего этот тендер. Дальше лирика: забастовки, разборки, зарплата, новые автобусы и прочее - это внутреннее дело этого самого перевозчика. Не выполняешь условия тендера - всё, ты в списке "неблагонадёжных" - гуляй, Вася.
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