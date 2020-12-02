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≡ Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40440
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
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С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7053
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:30
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Ну или транспорт разрешить, а за шатания на улицах наказывать?

Чушь не неси... А что, если на такси или личном авто, то можно ходить по улице, а на общественном транспорте - нельзя?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13426
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:31
#16
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Цитата:
Тот самый:
Разве был и Кустанай?

Был в прошлом году.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13426
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:37
#17
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Цитата:
yudjin:
что, если на такси или личном авто, то можно ходить по улице, а на общественном транспорте - нельзя?

Нет, чтобы в принципе нельзя было гулять просто так - только по необходимости. И транспорт пусть ходит. Тогда они станут выть что пассажиропоток маленький.
Ну как люди не поймут - практически военное положение сейчас. Пусти транспорт по выходным - начнут по гостям ездить, передавать вирусы друг другу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5941
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:48
#18
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Цитата-/Ну как люди не поймут - практически военное положение сейчас./



Что было бы при Сталине если во время войны в мороз водители автобусов не вышли на работу потомучто не хотят?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 12:57
#19
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Цитата:
abaika95:
Что было бы при Сталине если во время войны в мороз водители автобусов не вышли на работу потомучто не хотят?)

Вопрос в другом - что им будет при нынешней власти?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5941
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 13:15
#20
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Цитата-/Вопрос в другом - что им будет при нынешней власти/



Будь мы нормальной кап,и демократической страной их бы уволили и набрали взамен других при этом увеличив зарплату))


Такое нельзя прощать

Так можно при любом случае кидать начальство в виде руководителей компании



А водителем надо было итальянскую забастовку замутить,когда на работу вышли все но плату за проезд бы не брали))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:18
#21
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Цитата:
abaika95:
Будь мы нормальной кап,и демократической страной их бы уволили и набрали взамен других при этом увеличив зарплату))

А вы какая страна?)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13426
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:23
#22
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Цитата:
maxsaf:
Вопрос в другом - что им будет при нынешней власти?

Я бы хотел чтобы их наказали административно. Не устраивают условия - ищи другую работу, где они лучше. Хотите бастовать - делайте это по закону. Хотя, для транспортников любая забастовка незаконна - ТК РК, ст. 176, п.1, п/п 2. А работодатель ещё в суд на них может подать согласно п. 4 той же статьи.
А коль водители все ИП-шники - то,наверное, другая статья будет. Так что зря они всё это затеяли - себе же хуже будет.

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2020 - 13:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:27
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Я бы хотел чтобы их наказали административно.

Это не так просто. Ну заболел человек, не вышел. Справки нет - карантин, дома на самолечении. И какое административное наказание за невыход по болезни? )
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13426
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:34
#24
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Цитата:
maxsaf:
Справки нет - карантин, дома на самолечении.

Нет, это не пройдёт. Справка - документ. Ну и наверняка есть переписка или звонки с диспетчером - он свидетель.
А насчет ответственности по закону - выше написал. Так что судить и судить показательно.

[Исправлено: Victor Yang, 02.12.2020 - 13:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8903
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:39
#25
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Цитата:
Victor Yang:
Ну и наверняка есть переписка или звонки с диспетчером - он свидетель.

Ну ладно, давайте подождем, посмотрим, чем все закончится)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5941
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 13:41
#26
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Цитата-/А вы какая страна?)/



Ну значит не кап и не демократическая) у нас щас водителей показательно отмажут а руководителям компаний даже пальчиком не пригрозят) диктатура же
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
46
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 15:03
#27
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Нужно искать новых перевозчиков. Пусть акимат напряжётся и вместо строительства сомнительных переходов, купят автобусы и создадут свои компании по перевозке. А с этими расторгнуть контракты и пусть они со своими автобусами и водителями спокойно отдыхают ко конца дней своих.
Достали, автобусов не дождёшься, типа водители во время карантина поувольнялись, и что? Нельзя новых найти? В Костанае нет водителей? А что ж тогда на улице не продохнуть от выхлопных газов? Плохо ищете.
А новые правила проезда? Кто-то соблюдает, кто-то нет, люди теперь наученные, усиленно приглядываются на остановках к автобусам, ищут где скопление народа, то есть по старому заходить и расплачиваться или по новому.
Мне как-то надо было ехать на автобусе, я "умная" взяла новую заправленную транспортную карточку, наличку забыла захватить и довольная жду автобус. Дождалась, захожу, а мне говорят оплата при выходе. Я спрашиваю, - "А валидатор у вас работает? А то у меня налички нет". - "Работает", - ну ладно думаю при выходе приложу. И что вы думаете? Прикладываю карту к валидатору, и ... ничего. Раздается резкий звук не прошедшей транзакции, второй раз тоже самое. Довольный водитель заявляет - "По карте нельзя". Но я же предупредила, что у меня налички нет. Пришлось полчаса копаться во всех карманах, хорошо, что наскребла требуемую сумму.
А как они с людьми разговаривают. Сплошное хамство и грубость, боишься даже простой вопрос задать, чтобы не нарваться.
А теперь ещё и не вышли на работу - здорово. Гнать их в шею, таких умных.

[Исправлено: ladas, 02.12.2020 - 15:54]

[Исправлено: ladas, 02.12.2020 - 15:55]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5941
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 15:18
#28
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Цитата-/Нельзя новых найти? В Костанае нет водителей?/



Дело проще,может быть вероятность что всю эту бучу продвигают сами владельцы компаний


Ведь как они крутились-вертелись не хотели до последнего валидаторы ставить которые покажут их реальный пассажиропоток,за который идут субсидии от государства

Им ой как не выгодно реальную цифру показывать

Вот и будут сейчас продавливать под видом забостовки против локдаунов, тему что надо отказаться от валидаторов


Не удивлюсь что после нового года отодвинут срок полного ввода электронной системы,дальше и дальше потомучто то у водителей то не получается,то надо пересмотреть систему оплаты и.т.д)




Акимату надо перестраховаться и отменить запрет на передвижение по выходным....

И проверить что водители ещё придумают)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
94
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 15:35
#29
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Цитата:
arman_kst:
Автобусы хоть бы заменили на новые

че мелочиться.всем горожанам сразу купить по новенькому авто.и вопрос отпадет сам собой сразу.делов то. :-x
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