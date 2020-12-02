Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40440
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 09:24
Нурсултан Назарбаев отметил, что есть еще также несколько человек, почувствовавших его поддержу и помощь, но ответивших "черной неблагодарностью" и работающих против собственной страны.
Читать новость
Читать новость
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 09:24
Человек проворовался,его осудили а потом поставили в банк работать, я правильно понял?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4278
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 10:43
Заморочили голову, один так говорит, другой тоже свое гнет. Очевидно у каждого своя аудитория и своя правда.
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
Цитата-/Человек проворовался,его осудили а потом поставили в банк работать, я правильно понял?/
Это называется дали шанс исправится)
Это называется дали шанс исправится)
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 11:03
Цитата:
А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать? ))
abaika95:
Это называется дали шанс исправится)
Это называется дали шанс исправится)
А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать? ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3749
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 13:16
Цитата:
Цитата:
На этом примере всю модель сегодняшнего Казахстана расписать можно.
Проблема в богатстве Казахстанской земли, пока есть что продать они будут продавать, а вот когда закончится тогда как крысы в бочке друг друга жрать начнут.
"Разве вот Аблязов не является предателем? Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. А я при чем?
Цитата:
"Он сидел бы в тюрьме, а может, еще добавили бы. После этого просился, я его вернул в банк, и что он сделал? 7,5 миллиарда долларов перечислил, украл
На этом примере всю модель сегодняшнего Казахстана расписать можно.
Проблема в богатстве Казахстанской земли, пока есть что продать они будут продавать, а вот когда закончится тогда как крысы в бочке друг друга жрать начнут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1196
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 14:52
Цитата:
Не думаю: они просто свалят за границу - бабки есть, недвижимость куплена, дети учаться за границей. Они все друг другу: сваты, куда, с одного рода, с одного ауыла.
peshexod:
друг друга жрать начнут
друг друга жрать начнут
Не думаю: они просто свалят за границу - бабки есть, недвижимость куплена, дети учаться за границей. Они все друг другу: сваты, куда, с одного рода, с одного ауыла.
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:11
Цитата-/А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать/
Если даже так то Аблязов получается редкостный дурак)
Цитата-/А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать/
Клан южных сильный но сейчас клан северных во власть прёт,у нас надо вместо партийной системы вводить систему кланов-западные,северные и южные)) вот тогда у нас электоральная борьба разыграется )
Если даже так то Аблязов получается редкостный дурак)
Цитата-/А что если подставили раз, сделали козлом отпущения - и прокатило. Ну почему бы и еще разок не попробовать/
Клан южных сильный но сейчас клан северных во власть прёт,у нас надо вместо партийной системы вводить систему кланов-западные,северные и южные)) вот тогда у нас электоральная борьба разыграется )
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1053
Re: "Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:14
Цитата:
Ну, типа как алкаша взять на работу на ликёро-водочный (чтобы силу воли тренировал наверное?). И потом обвинить, что он к ректификационной колонне крантик привинтил и спирт сливал.
Причём, сам признаёт, что выпустили его из тюрьмы в обход действующего законодательства...
Цитата:
Наверное по внуку и дочерям судит? Одна в доме Шерлока Холмса в Лондоне страдает, вторая - в старинном замке в Швейцарии. Бедняжки.
abaika95:
Это называется дали шанс исправится)
Это называется дали шанс исправится)
Ну, типа как алкаша взять на работу на ликёро-водочный (чтобы силу воли тренировал наверное?). И потом обвинить, что он к ректификационной колонне крантик привинтил и спирт сливал.
Причём, сам признаёт, что выпустили его из тюрьмы в обход действующего законодательства...
Цитата:
Поверьте, особенно казахскому ребенку жить за рубежом непросто
Наверное по внуку и дочерям судит? Одна в доме Шерлока Холмса в Лондоне страдает, вторая - в старинном замке в Швейцарии. Бедняжки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1196
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:20
Цитата:
Мы же проиграем: один мандат на столько то тысяч избирателей - там плотность населения в разы выше чем на севере. И в представительских органах ИХ будет большинство - значит любой вопрос "северян" они однозначно "прокатят".
abaika95:
электоральная
электоральная
Мы же проиграем: один мандат на столько то тысяч избирателей - там плотность населения в разы выше чем на севере. И в представительских органах ИХ будет большинство - значит любой вопрос "северян" они однозначно "прокатят".
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:31
"Я ему не завидую" - Назарбаев об Аблязове
Отправлено: 02.12.20 - 15:32
Цитата-/Причём, сам признаёт, что выпустили его из тюрьмы в обход действующего законодательства./
Да по сути сам создал себе проблему сам и расхлебывает)
Да по сути сам создал себе проблему сам и расхлебывает)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать